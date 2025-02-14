صحف عالمية: تضاؤل فرص ترامب لإتمام صفقة كبرى بالمنطقة

ركزت صحف عالمية اهتمامها على المخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وتناولت تداعيات إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطته بشأن تهجير فلسطينيي غزة.

ووصف مقال في صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية خيارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن صفقة الأسرى واستئناف الحرب بالصعبة، بعد تصريحات ترامب وتهديده "بالجحيم" إذا لم تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح الأسرى المحتجزين.

ورأى المقال تهديدات ترامب لحركة حماس "محرجة لنتنياهو الذي لا يمكنه تجاهل رغبة معظم الإسرائيليين في إتمام جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، ولا ضغوط شركائه المتشددين، ولا تجنب إثارة حفيظة ترامب من جديد".

وفي السياق ذاته، ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن فرص ترامب لإتمام صفقة كبرى بالشرق الأوسط تتضاءل بسبب إصراره على خطته بشأن فلسطينيي غزة.

ولم تؤدّ تصريحات ترامب -وفق المجلة- حتى الآن إلا إلى مزيد من التعقيد في ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن "خطته غير القابلة للتنفيذ في الواقع لا يُتوقع منها إلا أن تدفع نحو التفكير بجدية في اتجاه حل مشاكل سكان غزة".

وتناول تقرير بصحيفة الغارديان البريطانية مواصلة استيلاء المستوطنين الإسرائيليين على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من دون ملاحظة أحد.

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وتحدث التقرير عن تهجير واسع النطاق داخل المناطق التي يفترض أنها مخصصة للدولة الفلسطينية المستقبلية، مشيرا إلى عملية تهجير جارية بالفعل داخل الضفة الغربية على يد المستوطنين بدعم من الحكومة.

وبعيدا عن الشرق الأوسط، أفردت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية مساحة للتطورات العالمية بعد مكالمة ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعقبها حديث عن مفاوضات بشأن أوكرانيا، لافتة إلى وجود "قلق كبير لدى قادة أوروبا في هذا الصدد".

ووفق الصحيفة، فإن تصريحات ترامب جاءت مفاجئة للمسؤولين الأوروبيين الذين يتخوفون من "تداعيات قد تترتب على استبعادهم من المفاوضات بشأن أوكرانيا، وربما تنعكس في تحمل عبء أمني أو تكلفة إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب".

بدوره، قال مقال في مجلة فورين أفيرز الأميركية إن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى التعاون الاستخباراتي مع حلفائها في ظل عالم تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية.

لكن نهج ترامب في التعاطي مع المجتمع الدولي -وفق المجلة- قد يسوق الشكوك إلى حلفاء واشنطن المقربين، مما قد ينعكس بشكل مباشر في اضطراب تدفق المعلومات الاستخباراتية وما يترتب على ذلك من خطر على الأمن القومي الأميركي.