مقال بغارديان: كيف نفهم قرارات ترامب بخصوص الهجرة؟

وصف مقال بصحيفة غارديان البريطانية سلسلة الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع الأولى لتوليه المنصب، لاسيما المتعلقة منها بسياسات الهجرة، بأنها لا تعدو أن تكون أحدث تجسيد لتقليد أميركي راسخ منذ عقود عديدة.

وبحسب كاتبة المقال هبة جويد -وهي أستاذة مساعدة في علم الاجتماع كلية هانتر ومركز الدراسات العليا جامعة مدينة نيويورك- فإنه على الرغم من أن سياسات الهجرة التي ينتهجها ترامب يُراد منها أن تبدو أشد قسوة من تلك التي تبناها أسلافه الرؤساء، إلا أنها ليست سوى قوانين ترمي إلى إقصاء الملونين من الأميركيين.

وتزعم الكاتبة أن سلسلة الأوامر التنفيذية التي تشوِّه سمعة المهاجرين تدعو إلى تقليص المسارات المادية والقانونية للقبول في الولايات المتحدة، وتمهد الطريق للترحيل الجماعي وتهاجم حقوق المهاجرين من خلال محاولة إلغاء حق المواطنة بالولادة بشكل غير دستوري.

وتقول إن مسؤولين بالإدارة الأميركية، مثل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إستراتيجي لإشاعة الخوف، حيث يبثون صورا لعمليات دهم وترحيل إلى معتقل غوانتانامو.

كما أرسلت الإدارة أيضا 1500 جندي إضافي في الخدمة الفعلية لتأمين الحدود الجنوبية.

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وتضيف الكاتبة أن وراء هذا المشهد والتضخيم رسالة صارخة مفادها أن "ذوي البشرة السوداء والبنية غير مرحب بهم في أميركا البيضاء العظيمة".

واسترسلت في مقالها في رصد قوانين الهجرة التي سنتها الولايات المتحدة منذ أواخر القرن الـ18، حين شرّعت عام 1790 قانونا للتجنيس -الذي قصر حق المواطنة على الأشخاص البيض الأحرار- وإلى التشريعات التي أُدخلت حتى العقد الثالث من القرن الحالي.

وقالت الكاتبة إنه في وقت تدخل فيه أميركا هذه الحقبة الجديدة، فإنه من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى تذكّر شعار حركة الحقوق المدنية "لا أحد منا حر حتى نتحرر جميعا".