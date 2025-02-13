هل تنجح صفقة المعادن النادرة بين ترامب وأوكرانيا؟

قال تقرير في مجلة فورين بوليسي إن الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان صفقة محتملة للمعادن النادرة من شأنها مقايضة موارد أوكرانيا المعدنية باستمرار المساعدات الأميركية، ولكن هناك عقبات كبيرة قد تحول دون أن يتحقق ذلك في أي وقت قريب.

ووفق التقرير الذي كتبته مراسلة الطاقة والبيئة في المجلة كريستينا لو، تعد الصفقة ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة لواشنطن نظرا لهيمنة الصين على سلاسل توريد المعادن النادرة عالميا، مما تعده الولايات المتحدة ثغرة خطيرة حاولت معالجتها لسنوات دون طائل.

ويدعم كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الفكرة، إذ يسعى ترامب إلى الحصول على نحو 500 مليار دولار من المعادن الأرضية النادرة.

تحديات وعوائق

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن أوكرانيا لم تنتج المعادن الأرضية النادرة منذ عقود، وأنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للتنقيب والتكرير والمعالجة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات الجيولوجية شحيحة، وقد أدى الوجود الروسي إلى عدم إمكانية الوصول إلى 40% من احتياطات أوكرانيا من المعادن، حسب التقرير.

وقال الخبراء الوارد ذكرهم في التقرير إن تطوير منجم من الصفر يستغرق عادة حوالي 15 عاما، مما يجعل استخراج المعادن وتوريدها بسرعة أمرا مستبعدا.

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كما لفت التقرير إلى أنه حتى لو بدأت أوكرانيا في عمليات التنقيب، فإن بناء سلسلة توريد مستقلة للمعادن النادرة سيتطلب استثمارات كبيرة، وهو أمر قد يكون صعبا نظرا للحرب الدائرة وضعف اهتمام المستثمرين القطاع الخاص.

وختاما، يرى التقرير أنه في حين قد تكون الصفقة بمثابة أداة سياسية ودبلوماسية في يد زيلينسكي لتأمين دعم الولايات المتحدة، إلا أن التحديات العملية تعني أن الأمر قد يستغرق عقودا حتى يتحقق.