سياسة|ترجمات|بيرو

300 ألف امرأة في بيرو يطالبن بالإنصاف بعد إخضاعهن لتعقيم قسري

Members of Victims of Forced Sterilization Association protest in front of the Ministry of Justice and Human Rights in Lima on January 30, 2025. In March 2021, a court opened proceedings against late Peru's President Alberto Fujimori over the forced sterilization of thousands of poor, mostly Indigenous women. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)
أعضاء جمعية ضحايا التعقيم القسري يحتججن أمام وزارة العدل في ليما يوم 30 يناير/كانون الثاني (الفرنسية)
13/2/2025-|آخر تحديث: 13/2/202503:32 م (توقيت مكة)

في تسعينيات القرن العشرين، تعرضت أكثر من 300 ألف امرأة بيروفية فقيرة للتعقيم القسري، وكان الهدف هو منع هؤلاء النساء من الإنجاب كي لا تتكاثر سلالتهن، واليوم يطالبن بإحقاق العدالة وتقديم تعويضات لهن.

وكانت هذه أكبر حالة تعقيم قسري تم توثيقها على الإطلاق في أميركا اللاتينية. وفي ذلك الوقت، استخدمت الدولة هياكل الصحة العامة لتهديد هؤلاء النساء أو خداعهن وتعقيمهن دون علمهن، وفقا لتقرير بصحيفة لوباريزيان الفرنسية.

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وأغلب هؤلاء النسوة كن من السكان الأصليين وبالذات من مجموعة كيتشوا العرقية، وبعد تعقيمهن تتضاعف معاناتهن، إذ تتخلى عنهن عائلاتهن ويتهمن بالخضوع لتلك العملية طواعية بهدف غير نبيل.

وتتذكر ماريا إيلينا كارباخال، التي خضعت لعملية تعقيم قسرية في سن 26، والدموع في عينيها "لقد شعرت لسنوات عديدة بالذنب تجاه ما حدث، مثل العديد من قريناتي اللائي بدأن في مرحلة معينة، يلقين اللوم على أنفسهن".

Florentina Loayza, 46, a member of the Association of Victims of Forced Sterilization, poses for a picture in Lima on January 30, 2025. An estimated 270,000 Peruvians were coerced, pressured or deceived into having surgery to have their fallopian tubes tied towards the end of then-President Alberto Fujimori's 1990-2000 rule. Eighteen women died in surgery, according to official data. (Photo by Ernesto BENAVIDES / AFP)
لوايزا قالت إنه تم تعقيمها ضد إرادتها الفرنسية)

وتقول فلورنتينا لوايزا إنها كانت تبلغ من العمر 19 عامًا وكانت أمًا لطفل عندما تم تعقيمها من قبل عملاء الحكومة البيروفية ضد إرادتها.

وتقول هؤلاء النسوة إن ندوب هذه التعقيمات القسرية نفسية وجسدية، وتشمل قرحة الرحم ونقص الهرمونات والألم، لذلك "نطالب الحكومة بتعويضنا، والاهتمام بصحتنا، أكثر من أي شيء آخر، فالألم لم يعد طبيعيا" وتضيف "أشعر بالألم كل لحظة، ولا أستطيع رفع أي شيء، وأشعر بأنه لم تعد لي أية قيمة".

وقد اعترف نظام العدالة البيروفي بأن هذه الممارسات كانت جزءًا من "سياسة عامة" وأمرت الدولة بتعويض الضحايا وضمان حصولهم على الرعاية الصحية، وهو القرار الذي لم يتم احترامه حتى الآن.

وفي تقريرها العام الماضي، حثت الأمم المتحدة الدولةَ البيروفية على "تسريع وتوسيع تحقيقاتها" في هذه المسألة، وتقديم تعويضات مالية ودعم نفسي وبرنامج تعويضات شامل للضحايا.

لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة اتهمت البيرو بأنها إنما نفذت "هجوما منهجيا وعاما ضد النساء الريفيات والسكان الأصليين".

ورغم أن الحكومة ادعت أن ما كانت تقوم به كان ضمن مشروع تنظيم الأسرة، فإن لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة ذكرت في تقرير لها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن بيرو إنما نفذت "هجوما منهجيا وعاما ضد الريفيات والسكان الأصليين".

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وأوضحت اللجنة الأممية أن هذه الإجراءات تمت دون موافقة مستنيرة من الضحايا اللاتي كن -في كثير من الأحيان- من ذوي التعليم الضعيف ولا يفهمن الإسبانية، لغة المسؤولين في بيرو.

ومن جانبها تقول عضو اللجنة الأممية السابقة ليتيسيا بونيفاز "برنامج التعقيم هذا لم يشمل المدن بل اقتصر على مناطق ريفية محددة كوسيلة لمحاربة الفقر حتى لا تتمكن النساء من الإنجاب"، وفقا ، التي كانت عضوًا في لجنة الأمم المتحدة.

المصدر : الفرنسية + لوباريزيان

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