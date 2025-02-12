صحف عالمية: تفكير ترامب بشأن غزة خارج العقل وليس الصندوق فحسب

لا تزال تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة تهمين على اهتمامات العديد من الصحف والمواقع العالمية. ووصف محللون وكتاب هذه التصريحات بأنها مثيرة للجدل.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة -مثل الأردن ومصر- وهو ما رفضه البلدان.

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وقد أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن بعض خبراء الشرق الأوسط كافحوا لفهم واستيعاب إستراتيجية ترامب بشأن تعهده بالاستيلاء على غزة، لأن "الخطة مثيرة للانفعال والجدل لأسباب عدة، أهمها: أن سكان غزة لا يرغبون في التخلي عن أراضيهم، وأن أي طرد قسري من شأنه أن يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".

ومن جهتها، نقلت "فايننشال تايمز" عن مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية مايكل وحيد حنا قوله إن "تهجير سكان غزة يعدّ خطا أحمر بالنسبة لمصر والأردن". وأضاف أن "تنفيذ ذلك سيكون ورقة تستغلها حركات المعارضة في المنطقة ضد أنظمة الحكم".

ونشر موقع "ذا هيل" مقالا للمدعي العام الفدرالي السابق بنيويورك جيمس زيرين، قال فيه إن "خطة ترامب بشأن غزة مدمرة، وتفنّد كل تصريحاته عما يريد تحقيقه في الشرق الأوسط من استقرار وتطبيع للعلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب".

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وجاء في المقال أن "تفكير ترامب ليس خارج الصندوق، بل خارج العقل، ويقوّض مصداقية الولايات المتحدة".

ووفق تحليل في صحيفة "هآرتس"، فإن "الرئيس الأميركي وجّه ضربة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأجهض طموحاته بشأن إيران".

واعتبر أن "ترامب ليس في عجلة من أمره للموافقة على ضربة عسكرية لطهران، بل يفضل إستراتيجية الضغوط القصوى من خلال العقوبات، لحمل قادة إيران على العودة إلى المفاوضات وقبول اتفاق نووي صارم".

وعلى صعيد آخر، أشار مقال في صحيفة "جيروزاليم بوست" بقلم الباحث يسرائيل ميداد إلى أن "الاعتقاد الذي ساد في إسرائيل قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أنه تم ردع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غير صائب".