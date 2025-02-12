صحف عالمية: تصريحات ترامب تهدد بإلغاء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق بإلغاء اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بحلول ظهر السبت المقبل.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "هآرتس" مقالا جاء فيه أن "تهديد ترامب لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحدث فوضى في الأوراق وقد يؤدي إلى انهيار صفقة الرهائن".

ولا يستبعد المقال تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الالتزام بالمضي قدما نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مدعوما بشركائه المتشددين المتحمسين لرؤية ترامب بشأن غزة، وفق المقال الذي يحذر من أن عشرات الأسرى معرضون للموت في هذه الحالة.

وفي ذات الشأن، اعتبر مقال في صحيفة "الغارديان" أن حديث ترامب عن "جحيم قادم" هو "بمنزلة تهديد قوي بنسف المرحلة الثانية من الاتفاق الهش أصلا"، مشيرا إلى أن موقف الرئيس الأميركي يضاف إلى خطته المثيرة للجدل بشأن مستقبل غزة.

ويشير المقال إلى أن حركة حماس لم تعد تعتقد أن ضمانات واشنطن لوقف إطلاق النار ستصمد كما لا تعتقد أن إسرائيل جادة في تنفيذ بنود الاتفاق.

ولا يتوقع تقرير في صحيفة "التايمز" أن تقبل مصر والأردن بخطة ترامب بشأن غزة "رغم الضغوط التي تبدو قوية عليهما"، واستعان التقرير بتحليل لباحثة متتبعة لتطورات الوضع بالشرق الأوسط، ترى أن "لكل من مصر والأردن مبررات لرفض الخطة الأميركية في مقدمتها إرادة الشعبين المصري والأردني الرافضين لإسرائيل".

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وأشار التقرير إلى أن تهجير الفلسطينيين من غزة ينذر باندلاع احتجاجات كبرى في المنطقة.

ومن جهة أخرى، ركزت صحيفة "الإندبندنت" على مشهد عودة سكان شمال غزة إلى بيوتهم، وكتبت أن "رحلة استغرقت أكثر من 11 ساعة مشيا على الأقدام انتهت بشعور ممزوج بين الفرح بتحقيق حلم العودة إلى الديار والصدمة من حجم الدمار".

ولاحظت الصحيفة استمرار تدفق فلسطينيي الشمال بأعداد كبيرة رغم طول الطريق وصعوبة الرحلة، وذكرت أن العائدين إلى شمال غزة من جميع الفئات العمرية، وأنهم يسيرون وكلهم سعادة.