إعلام إسرائيلي: إعلان حماس بشأن الاتفاق نتيجة مباشرة لسلوك نتنياهو

اتهمت عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن عرقلة اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وجاء ذلك في حديث بعض العائلات للإعلام الإسرائيلي، الذي اهتم في نقاشاته بإعلان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس -أمس الاثنين- بأنه سيتم تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين إلى حين التزام جيش الاحتلال ببنود اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأكد أبو عبيدة أن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية "انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار" وتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار.

وقال حيزي سيمانتوف محلل الشؤون الفلسطينية في قناة 13 الإسرائيلية إن "الجهاز العسكري لحماس أعلن أنهم سيؤجلون إطﻼق سراح الأسرى في الدفعة المقبلة يوم السبت المقبل".

ووصفت القناة الإسرائيلية إعلان أبو عبيدة بأنه "مثير للقلق" وبأنه "أكثر السيناريوهات الذي كانت تخشاه عائلات الأسرى".

ومن ناحيتها قالت عيناف تسنغاوكر والدة أحد الأسرى إن "إعلان حماس عن وقف الاتفاق هو نتيجة مباشرة لسلوك نتنياهو التفريطي" وأضافت "اليوم كان واضحا أن عدم منحه تفويضا للوفد المفاوض، وتبجحه المبالغ فيه وممطالته (نتنياهو) المتعمدة تخرب الاتفاق".

إعلان

وبينما دعت أم الأسير الإسرائيلي رئيس الوزراء إلى التوقف عن "ألاعيبه" دعت عيناف الوفد المفاوض إلى قلب الطاولة على نتنياهو.

ومن جهتها، صرحت روتي شتروم (والدة أسيرين في غزة) أنها تأمل أن يقوم رئيس الوزراء بما يكفي، وخاطبته عبر قناة 13 قائلة "يكفي.. يكفي ما فعلته بنا حتى اﻵن.. الشعب يريد عودة كل المخطوفين، فأعدهم جميعا اﻵن".

واتهمت أم الأسيرين نتنياهو بالكذب وبالتلاعب طوال الوقت فـ"يومٌ يقول نعم ويوم يقول لا.. يكفي هذه الأكاذيب" ودعته إلى التوقف عن إحباط الصفقة طوال الوقت.

كما أقر داني الغرات، وهو شقيق أسير بأن نتنياهو هو من يعرقل الصفقة وليس حماس، وقال "هذا تفريط آخر وإحباط آخر للصفقة صادر عن مدرسة نتنياهو، فحماس التزمت بكل هذا الاتفاق من جهتها".

وقال شقيق الأسير الإسرائيلي إن "رئيس الحكومة عاد من الولايات المتحدة وتعتريه النشوة بعد كل المقابلات الصحفية الوهمية، وبعد كل الوجبات الفاخرة في الفندق".

وفي نفس السياق، نقلت معاريف الإسرائيلية عن مصادر أن المؤسسة الدفاعية ترى أن حماس لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى الآن.

ومن جهتها، انتقدت نوغا غور أرييه (عمة أسير) موقف الحكومة، وقالت عبر قناة "كان 11" إن من الصعب عليها "استيعاب أن هناك أشخاصا في هذه الدولة ممن يتخذون قرارات وﻻ يريدون إعادة الأسرى" وفندت المزاعم التي تقول إن التفاوض مع حركة حماس خطر على مستقبل الدولة الإسرائيلية، مبرزة أن "الخطر على مستقبل الدولة هو ألا نعيد من يمكن إنقاذهم الآن، وكل من هم ليسوا أحياء إلى البيت.. هذا هو الخطر وهذا ما يجب التفكير به".