صحف عالمية: نتنياهو يعتزم إفشال الصفقة والغزيون يتحدون خطة ترامب

لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يستحوذ على اهتمام كبرى الصحف الإسرائيلية والعالمية، إضافة إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير الغزيين.

ونقلت صحيفة هآرتس تحذيرات مصادر إسرائيلية بقولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم إفشال وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أنه "سلوك قد يؤدي أيضا إلى انهيار المرحلة الحالية من الاتفاق".

وأشارت المصادر إلى أنه "بمجرد أن تدرك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه لا مرحلة ثانية، فلن تستكمل المرحلة الأولى".

ووفق الصحيفة، فإن "صور الأسرى الإسرائيليين المحررين أضرت بنتنياهو كثيرا في استطلاعات الرأي، إذ يرى الناخبون اليمينيون أن إسرائيل لم تهزم حماس".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن أمير عفيفي نائب قائد فرقة غزة سابقا بالجيش الإسرائيلي أن الانسحاب من ممر نتساريم وعودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال غزة "أمر يمكن أن ينقلب تماما في غضون بضعة أيام اعتمادا على مدى عدوانية إسرائيل".

كذلك، نقلت الصحيفة عن إسرائيل زيف -القائد السابق أيضا لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي- قوله إن "ممر نتساريم ليس مهما جدا للجيش، وإن أهميته الإستراتيجية الحقيقية تكمن في كونه وسيلة ضغط في المفاوضات مع حماس".

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ونشرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية شهادات عدد من سكان غزة، ممن عاشوا الحصار الطويل والمجاعة، والدمار الذي مارسه عليهم الجيش الإسرائيلي لأكثر من 15 شهرا.

وفي رد الفلسطينيين على مقترح ترامب تهجير الغزيين خارج القطاع، قال سالم وهو مسن ممن عاصروا نكبة 1948 "لن نكرر خطأنا بهجرة قرانا مرة أخرى"، في حين قالت خالدة، وهي ممن فقدوا منازلهم "لا ترامب ولا أي شخص آخر قادر على محونا.. وسنتحمل حتى ينتهي هذا الكابوس".

بدورها، نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قولها إن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة "غير قانونية بموجب القانون الدولي، وترقى إلى مستوى التطهير العرقي".

وأضافت بيلاي "سأدعم اتهام المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل بالفصل العنصري"، مؤكدة أن "دول العالم ساعدت في إسقاط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا من خلال فرض عقوبات على النظام، ويجب على الحكومات أن تفرض العقوبات نفسها على إسرائيل".

أما صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فقد نقلت عن مسؤولين في قطاع الشحن أن مقترح ترامب الصادم بالسيطرة على قطاع غزة "يجدد المخاوف بشأن استئناف جماعة الحوثيين هجماتها على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى تواصل أزمة حركة الشحن التجاري".

وأشارت الصحيفة إلى "توقع سابق بانتعاش حركة العبور في البحر الأحمر بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن إعلان ترامب لم يساعد حقا في غرس الثقة باستقرار هذه المنطقة".