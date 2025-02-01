أحدهما روائي.. أسيران مقدسيان في رابع دفعة من "طوفان الأحرار"

القدس المحتلة- سيتحرر -اليوم السبت- ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، أسيران من مدينة القدس.

والأسيران ضمن 18 أسيرا فلسطينيا من ذوي المؤبدات (السجن مدى الحياة)، إلى جانب 54 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرا من قطاع غزة ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك مقابل الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين.

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أحد الأسيرين هو نزار زيدان، المصاب بعدة أمراض، أما الثاني فهو الكاتب والروائي حسام شاهين.

نزار زيدان

أحد المحرريْن هو الأسير نزار عزيز زيدان "أبو إياد"، من قرية بيرنبالا شمال شرق القدس، والذي يبلغ من العمر 62 عاما، ويعتبر من أبرز الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، حيث مكث في سجنه 22 عاما.

اعتقل زيدان في يونيو/تموز عام 2002، وحكم بالسجن 37 عاما، بتهمة ترؤسه مجموعات مقاومة تنتمي إلى كتائب شهداء الأقصى.

تزوج زيدان من المعلمة والمربية رفعة زيدان، وأنجبا 4 أبناء قبل أن يعتقل من منزله في ذروة انتفاضة الأقصى، وتبدأ بعدها في الأسر رحلة المرض والألم والإهمال الطبي.

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ووفق تقارير فلسطينية تسببت إبرة حُقن بها داخل الأسر عام 2009 بجلطة دماغية أضعفت حركة الجزء الأيسر من جسمه، عدا عن إصابته بأمراض مزمنة كالسكري والضغط والديسك، وخلع معظم أسنانه بعد استئصال أجزاء من الحلق.

حسام شاهين

الأسير المقدسي الثاني هو حسام زهدي شاهين (52 عاما)، من بلدة السواحرة الشرقية جنوب شرق القدس، والذي اعتقل في يناير/كانون الثاني عام 2004 من رام الله، حين كان عمره 32 عاما.

حكم شاهين بالسجن 27 عاما قضى منها 20، علما أنه حرم من وداع والده الذي توفي عام 2016، كما توفيت والدته مطلع عام 2024، قبل عام فقط من تحرره في الصفقة اليوم.

اعتقل شاهين للمرة الأولى حين كان على مقاعد الدراسة في الـ 15 من عمره، حيث نشط في الشبيبة الفتحاوية الطلابية واعتبر أبرز قادتها، كما وعمل في رابطة الصحافيين العرب بالقدس قبل اعتقاله الأخير.

تعرض شاهين بعد اعتقاله لتحقيق قاس استمر شهرين، وشارك في إضراب الكرامة عام 2017 الذي استمر 43 يوما، وعوقب بعدها بالعزل الانفرادي 32 يوما، كما خضع في أكتوبر/تشرين الأول لعملية جراحية داخل الأسر، ضمن ظروف قاسية، وتعتيم على وضعه الصحي حتى عن أفراد عائلته.

حصل شاهين من داخل أسره على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، والماجستير في الدراسات الإقليمية الإسرائيلية. كما أصدر روايته "زغرودة الفنجان" عام 2015، و"رسائل إلى القمر.. شظايا سير" عام 2020، التي كانت مجموعة رسائل كتبها إلى ابنة صديقه الأسير.

ونال شاهين عديدا من الجوائز لمساهماته الأدبية، أبرزها الجائزة الأولى في الأدب عام 2009 من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ثم اختير شخصية القدس الثقافية.

معلومات عامة

يذكر أن عشرات الأسرى المقدسيين تحرروا منذ بداية صفقة التبادل عام 2025 على النحو التالي:

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– الدفعة الأولى 19 يناير/كانون الثاني: حرر 16 مقدسيا، بينهم 7 قاصرين و9 نساء.

– الدفعة الثانية 25 يناير/كانون الثاني: حرر 27 مقدسيا، بينهم 19 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد (أبعد 15 منهم إلى خارج فلسطين)، إلى جانب 8 أسرى من أصحاب الأحكام العالية.

– الدفعة الثالثة 30 يناير/كانون الثاني: تحرر 20 أسيرا مقدسيا، بينهم 4 قاصرين، وأسير محكوم بالسجن المؤبد، و15 أسيرا محكوما بفترات مختلفة.

-الدفعة الرابعة 1 فبراير/شباط: يتوقع تحرر أسيرين مقدسيين.