الأمم المتحدة توثق انتهاكات جنسية مروعة ضد النازحات السودانيات

توثق الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان المروعة -بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب- التي تتعرض لها النازحات السودانيات في سياق أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم.

وكشفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوجين بيون عن بلوغ عدد النازحين جراء النزاع في السودان قرابة 12 مليون شخص، سواء داخل البلاد أو خارجها.

ويُظهر هذا الرقم الهائل تحول السودان إلى أكبر دولة من حيث أزمة النزوح عالميا منذ بداية الصراع في أبريل/نيسان 2023.

وشددت بيون -خلال مقابلة للجزيرة- على الأولوية المطلقة المتمثلة في حماية المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت أن هؤلاء السكان هم من يتحملون وطأة الأزمة، ويعانون من فقدان منازلهم، ويطمحون في الأساس إلى العودة الآمنة إلى ديارهم وكسب لقمة العيش.

انتهاكات جسيمة

كما تحدثت بيون عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثقتها المفوضية منذ بداية الأزمة.

وأوضحت أن تلك الانتهاكات طالت كلا من النازحين داخليا واللاجئين في البلدان المجاورة، مع تركيز خاص على العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي.

وأكدت المسؤولة الأممية أن المفوضية ترصد تقارير بشكل متسق بشأن هذه الحالات، وتتابع عمليات التوثيق من خلال المتابعة الميدانية والدعم الطبي والنفسي للناجين، سواء كانوا لاجئين أو نازحين داخليا أو عائدين من حالة لجوء.

وعلى صعيد أشكال الانتهاكات، كشفت بيون عن معاناة النساء الهاربات، وأوضحت أن السودانيات يتعرضن للعنف الجنسي أثناء ترحالهن سيرا على الأقدام لمسافات طويلة، بما في ذلك الاغتصاب والاحتجاز القسري.

ومن جهة أخرى، تقدمت المتحدثة الأممية بنداء عاجل إلى جميع الأطراف والمجتمع الدولي.

وناشدت المتحدثة الأممية المجتمع الدولي وجميع الأطراف ضرورة توفير ضمانات أمنية وسلامة لمسارات النزوح، وتمكين النازحين من التنقل بين المناطق بسلام، وشددت على أهمية تأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين، وحماية المدنيين الأبرياء باعتبار ذلك من الأولويات القصوى.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر آخر معقل للجيش في إقليم دارفور.