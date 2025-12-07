صحافة عالمية: ضغوط دولية على نتنياهو لتنفيذ خطة ترامب

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– يواجه ضغوطا متزايدة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، التي قد تُعيد السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو من رئيس الولايات المتحدة والدول العربية والأوروبية بتطبيق حل الدولتين، يجعل الخروج عن خطة ترامب أمرا صعبا دون المخاطرة بالتصعيد السياسي والأمني.

بدورها سلّطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الضوء على توصية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنتنياهو بالانتقال تدريجيا في غزة ولبنان وسوريا من المبادرات الهجومية والتهديدات بالتصعيد إلى الدبلوماسية وإجراءات بناء الثقة، وذلك بهدف تطبيق خطته والتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل ومستقر.

وعلى صعيد الجبهة اللبنانية، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن إسرائيل توشك على فقدان صبرها تجاه محاولات حزب الله تعزيز وجوده في جنوب لبنان.

ونقلت الصحيفة تقارير عن استعدادات إسرائيلية لعملية واسعة تشمل هجوما بريا وجويا، رغم طلب الإدارة الأميركية وفرنسا تأجيلها للضغط على الحكومة اللبنانية لتفكيك سلاح حزب الله.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء الرمزي بين ممثلين إسرائيليين ولبنانيين قد لا يكون كافيا لوقف العملية التي قد تنتظر حتى اجتماع ترامب ونتنياهو المرتقب.

فيلم هند رجب

وفي سياق آخر، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تحليلا للباحث والمؤرخ جون بيرفيو عن فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، واصفا إياه بأنه ليس فقط عملاً فنيا استثنائيا عن غزة، بل هو فيلم عن "عجزنا الفردي والجماعي عن منع هول الإبادة".

وختم الكاتب بالتذكير بأن إسرائيل قتلت أكثر من 20 ألف طفل ومنعت الصحافة الدولية من دخول قطاع غزة لمدة عامين وشهرين.

ومن جهة أخرى، نشرت مجلة "لوبس" الفرنسية مقالاً للمدير السابق في وزارة الدفاع الفرنسية لويس غالو، حذّر فيه من أن الخطاب المثير للقلق بشأن حرب روسية على أوروبا قد يؤدي إلى ردود فعل غير عقلانية، منبّها إلى أن أي صراع كهذا سيشمل لأول مرة في التاريخ 3 قوى نووية مباشرة.

وفيما يتعلق بالتوتر الأميركي اللاتيني، كتبت صحيفة "غارديان" عن اتهام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بأن الدافع الحقيقي وراء انتشارها العسكري في الكاريبي هو النفط لا مكافحة المخدرات، في حين اعتبر باحثون أن القطاع النفطي الفنزويلي "مدمر" وغير جذاب.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مستشاري ترامب يشجعونه على تقليل التركيز على القضايا الخارجية، والتركيز على الشؤون الداخلية ومخاوف الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط قلق من تأثير ذلك على شعبية الجمهوريين في الانتخابات النصفية.