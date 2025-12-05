صحف عالمية: مقتل أبو شباب ضربة لإسرائيل ونهايته بهذا الشكل كانت حتمية

استهلت صحف عالمية تغطيتها بتداعيات مقتل قائد المليشيا المسلحة ياسر أبو شباب المتعاون مع إسرائيل في قطاع غزة، وتأثيره على رهانات تل أبيب وواشنطن.

واعتبرت صحيفة غارديان البريطانية مقتل أبو شباب ضربة موجعة لرهان تل أبيب على "وكلاء محليين تابعين لها" (مليشيات) في مواجهة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكرت الصحيفة أن هذه الإستراتيجية وُوجهت بانتقادات من خبراء شككوا في قدرتها على إنتاج بديل فعلي للحركة.

ونقلت عن الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مايكل ميلشتاين قوله إن مقتل أبو شباب كان "متوقعا وحتميا"، سواء على يد حماس أو نتيجة صراع داخلي.

وفي السياق ذاته، ربط تحليل في صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقتل أبو شباب بفشل ما سمتها "صناعة القيادات" في غزة.

وأوضح التحليل أن الحدث يُبرز الفجوة بين التصور الإسرائيلي والواقع المعقد داخل القطاع، مؤكدا أن القيادة المقبلة لن تكون بيد إسرائيل، وأن "الإملاءات لا تصنع القادة".

واعتبر أن أبو شباب بدا قويا شكليا لكنه كان الحلقة الأضعف في بنية قائمة على السلاح والفوضى، مشيرا إلى أن غزة لا تقبل قائدا مفروضا من الأعلى "فالقبول من القاعدة الشعبية، وتاريخ المنطقة يؤكد ذلك".

وتطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى مقاطعة دول أوروبية بارزة مسابقة "يوروفيجن 2026" احتجاجا على مشاركة إسرائيل، مؤكدة أن الجدل بلغ أعلى المستويات السياسية بعد الحرب على غزة.

ووصف رئيس نادي مشجعي "يوروفيجن" الأيرلندي فرانك ديرمودي خطوة المقاطعة بأنها "بداية النهاية" للمسابقة.

وفي السودان، نقلت صحيفة لوموند الفرنسية روايات مروعة لناجين من الفاشر في شمال دارفور عن إعدامات واغتصابات وخطف واسع النطاق ارتكبته قوات الدعم السريع، وسط محاولات لطمس الأدلة، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا مفقودين.

إعلان

أما صحيفة إندبندنت البريطانية فسلطت الضوء على خلافات أوروبية أميركية كشفتها مكالمة مسربة، حيث حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من احتمال تخلي واشنطن عن كييف دون ضمانات أمنية.

وفي صحيفة واشنطن بوست لفت محللون إلى أن زيارة بوتين للهند تمثل اختبارا دقيقا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي بين موسكو وواشنطن.

وبشأن الأوضاع الداخلية الأميركية، أشارت صحيفة بوليتيكو إلى تزايد استياء الأميركيين من التكاليف المعيشية وتحميل جزء منهم الرئيس دونالد ترامب المسؤولية، في حين تحدثت صحيفة وول ستريت جورنال عن اتهامات بالتمييز العنصري موجهة إلى إدارة ترامب بعد إقالة مسؤوليْن فدراليين اثنين من أصول أفريقية.