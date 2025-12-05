صحف عالمية: تزايد المخاوف في غزة من تهجير قسري تريده إسرائيل

تصدرت التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عناوين الصحافة العالمية، حيث ركزت صحيفة لوموند على تداعيات إعادة فتح معبر رفح في اتجاه واحد، معتبرة أن الخطوة أعادت إحياء مخاوف الفلسطينيين من تهجير قسري تسعى إليه إسرائيل منذ بداية الحرب.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن القلق الشعبي يتزايد مع احتمال تشديد إسرائيل ضغوط إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لدفع السكان إلى النزوح "وكأنهم يرحلون طوعا".

وذكرت أن تل أبيب انتهكت بنودا عدة في اتفاق وقف إطلاق النار عبر استمرار القصف وهدم المباني في مناطق انتشار قواتها، فضلا عن عدم الالتزام بكميات المساعدات المتفق عليها.

وفي صحيفة نيويورك تايمز برز تقرير موسع عن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، حيث أوضح كيف يتحول الفلسطيني إلى "مشرد في أرضه" بعد قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة وتوسيع 22 مستوطنة في مايو/أيار الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار ألحق ضررا واسعا بالعائلات الفلسطينية التي فقدت منازلها وأراضيها بصمت، في ظل تنامي البؤر الاستيطانية بدعم ضمني من الجيش والحكومة.

من جهتها، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن إسرائيل تواجه "أسوأ أزمة اكتظاظ للسجون" في تاريخها.

ووفق تقرير مكتب الدفاع العام في وزارة العدل، تعيش السجون أوضاعا "مزرية" رغم تعديل المحكمة العليا الحد الأدنى للمساحة المخصصة لكل سجين.

وكذلك، ضاعفت الاعتقالات منذ بداية حرب غزة حدة الأزمة التي امتدت أيضا إلى مراكز الشرطة التي باتت تحتجز موقوفين أياما أو أسابيع في زنازين غير مهيأة.

وسلط مقال في موقع أكسيوس الأميركي الضوء على استضافة الولايات المتحدة أول محادثات مباشرة منذ عقود بين إسرائيل ولبنان في الناقورة، أملا في تهدئة التوتر وتجنب استئناف الحرب.

ورجح المقال أن استئناف إسرائيل القتال غير وارد في الأسابيع المقبلة، مع حديث مسؤول أميركي عن رؤية تهدف إلى إنشاء "منطقة ترامب الاقتصادية" على الحدود خالية من حزب الله والأسلحة الثقيلة.

وفي ملف آخر، رأى الكاتب مارتن كيتل في صحيفة غارديان البريطانية أن قدرة أوروبا على الصمود أمام خطط الرئيسين الأميركي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا ليست مفتوحة إلى الأبد.

وحذر الكاتب من أن اختلال موازين القوى في القرن الحالي يضعف موقف كييف والعواصم الأوروبية التي تفتقر إلى القوة والموارد لفرض تسوية تكون ملزمة لموسكو وواشنطن.