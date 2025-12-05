خبير عسكري: ماذا لو اشتعلت الحرب بين روسيا وأوروبا؟

تناولت "غازيتا" -في مقال للعميد المتقاعد ميخائيل خودارينوك- قدرة موسكو على خوض حرب مع حلف الشمال الأطلسي (الناتو). وسلطت الصحيفة الروسية الضوء على الجاهزية النووية ومخاطر أي تصعيد كارثي قد يقود إلى مواجهة محتملة.

وفي ظل التصريحات المتضاربة بين روسيا وأوروبا، يرى الكاتب أن مواقف بعض القادة الأوروبيين تبدو وكأنها تدفع نحو مسار تصعيدي خطر قد يفضي إلى صراع مدمر.

ويشير المقال إلى أن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واضح، ونقل عنه قوله "نحن لا نخطط لخوض حرب لكن إذا قررت أوروبا فجأة مهاجمتنا وبدأت بذلك، فنحن مستعدون منذ الآن. وإذا بادرت بشنّ حرب ضدنا، فقد تتطور الأحداث سريعا إلى مرحلة لا نجد فيها طرفا يمكن التفاوض معه".

تعليق أوروبي

وذكر الكاتب أن مسؤولا رفيعا في حلف الناتو علق على تصريحات الرئيس بوتين قائلا إن روسيا "تفتقر إلى الموارد والإمكانات العسكرية الكافية لتحقيق النصر في صراع تقليدي واسع النطاق ضد القوى الأوروبية الموحّدة".

وتابع أن المسؤول الأوروبي زاد في تصريح لـ"بي بي سي" أن بوتين يدرك تماما أن الناتو اليوم أكثر تماسكا من أي وقت مضى "في ما يتعلق بالدفاع عن حلفائه" مضيفا أن الحلف "لن يقف متفرجا إذا تعرّضت أراضي أحد أعضائه لأي اعتداء".

وشدد الكاتب على أن ما يفهم من تصريح بوتين -على عكس ما ورد في تعليق المسؤول الأوروبي- أن أي تحرك من جانب موسكو "سيكون ذا طابع دفاعي بحت" وردا مباشرا على "عدوان محتمل لا مبادرة هجومية" من روسيا.

يرى الكاتب أن مواقف بعض القادة الأوروبيين تبدو وكأنها تدفع نحو مسار تصعيدي خطر، في حين موقف روسيا دفاعي

وقال إن حربا واسعة النطاق على المسرح الأوروبي من شأنها أن تتحول حتما إلى صراع عالمي، مع تميّزها بالاستخدام المكثف لجميع أنواع الأسلحة، بما فيها الأسلحة النووية.

ويرى العميد المتقاعد أنه في حالة تصعيد النزاع إلى مستوى نووي، ستتمكن القيادة الروسية من تفعيل منظومة الردع الإستراتيجي بشكل كامل، بما يشمل مختلف أنواع الأسلحة النووية التي تملكها موسكو.

إعلان

والثلاثاء الماضي، شن بوتين هجوما حادا على أوروبا، معلنا الاستعداد لخوض حرب ضدها، ومتهما إياها بالسعي لتخريب اتفاق لوقف القتال في أوكرانيا، والعمل على إلحاق هزيمة إستراتيجية ببلاده.

وأكد الرئيس الروسي "نحن لا ننوي خوض حرب مع أوروبا، لقد قلت ذلك مئة مرة بالفعل. لكن إذا أرادت أوروبا فجأة خوض حرب معنا وبدأتها، فنحن مستعدون حاليا، لا يمكن أن يكون هناك أي شك في هذا".

وأكد أن على الأوروبيين دعم جهود التسوية في أوكرانيا، بدلا من عرقلتها.

ومؤخرا، شدد بيوتر تولستوي نائب رئيس مجلس الدوما الروسي -في لقاء خاص مع الجزيرة- على أن أي مفاوضات بشأن أوكرانيا يجب أن تستند إلى الواقع الفعلي وتفاهمات قمة ألاسكا.

وأشار إلى أن الرئيس أكد لنظيره الأميركي دونالد ترامب خلال تلك القمة أنه "لا أوكرانيا ولا أوروبا مستعدتان للمفاوضات السلمية".