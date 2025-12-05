ترسيخ العدالة في زمن مضطرب.. منتدى الدوحة يناقش أعقد التحديات

الدوحة– في لحظة دولية مشحونة بالتحولات الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية وتفاقم الأزمات الإنسانية، يستعد منتدى الدوحة لإطلاق نسخة عام 2025، غدا السبت، التي تبدو وفقا لمراقبين الأكثر كثافة وعمقا منذ انطلاقه قبل أكثر من عقدين.

فبينما يشهد العالم حالة من انعدام اليقين وسباقا محموما على النفوذ والتكنولوجيا والموارد، يبرز هذا المنتدى بوصفه منصة للحوار متعدد الأطراف تحاول كسر الجمود الدولي وإنتاج حلول واقعية تتجاوز حدود الخطابات التقليدية.

ويأتي المنتدى هذا العام بعنوان "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس" وهو شعار يعكس تحولا في طبيعة الأجندة العالمية من مستوى الطرح والنقاش إلى مستوى التطبيق والتنفيذ والاستجابة الفعلية للتحديات الآنية، من غزة إلى السودان، ومن أسواق التجارة العالمية إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وينعقد المنتدى حاملا ملفات تتصدر النقاش الدولي، تشمل مستقبل التجارة العالمية، والتنافس التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، والعلاقات الأميركية الصينية، واضطرابات سلاسل الإمداد، إضافة إلى ملفات إنسانية وصحية ملحة وملف غزة وتحديات تمويل الصحة العالمية.

وتكتسب نسخة هذا العام خصوصية استثنائية، وفق مراقبين، لكونها تأتي بالتزامن مع تحولات اقتصادية حادة، أبرزها تباطؤ النمو العالمي، وتزايد النزعات الحمائية، واتساع فجوات التنمية، وتحول التكنولوجيا إلى محور تنافس جيواقتصادي محتدم بين القوى الكبرى.

شعار المنتدى

يرتبط شعار منتدى الدوحة بمهمة إعادة ضبط قواعد التجارة الدولية بحيث تصبح منصة للإنصاف العالمي، مع تمكين الدول النامية من الاندماج في سلاسل القيمة والحصول على التمويل والجاهزية الرقمية الذي يجب أن يكون جزءا من إصلاحات تجارية أوسع.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسات نقاشية معمقة حول الملفات الإقليمية الأكثر سخونة، بما يشمل:

جلسة خاصة حول غزة بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية.

جلسات حول السودان واليمن.

نقاشات مغلقة تركز على الاحتياجات الإنسانية بعد وقف إطلاق النار في غزة.

ورش عمل حول التكنولوجيا التطبيقية مثل جلسة "الذكاء الاصطناعي والوساطة".

وأكدت المدير العام لمنتدى الدوحة مها الكواري أن نسخة 2025 ستكون واحدة من أبرز النسخ، مشيرة إلى أن عدد المشاركين تجاوز 6 آلاف مشارك من أكثر من 160 دولة، مع زيادة كبيرة في حضور وفود رسمية ووزراء خارجية وصناع سياسات رفيعي المستوى.

محاور المنتدى

وتوضح مها الكواري -في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)- أن المنتدى يركز هذا العام على 3 محاور:

السياسات: معالجة النزاعات والحكامة الهشة والضغوط المجتمعية.

الدبلوماسية: توسيع نطاق المشاركة والاستفادة من القوة الناعمة للتقريب بين الدول.

التنمية الإنسانية: قضايا التعليم والصحة وعدم المساواة، مع أولوية للكرامة الإنسانية.

وحسب مدير عام منتدى الدوحة فإنه سيعقد 125 جلسة، يشارك فيها 471 متحدثا، إضافة إلى نقاشات مغلقة تسمح بطرح صريح للحلول العملية.

وتقول إن المنتدى أثبت عبر سنوات حياديته ومصداقيته، مما يجعله مساحة يمكن أن تجمع حتى بين الدول ذات المواقف المتباعدة، وتشير إلى أن المنتدى يعتمد على اجتماعات ثنائية ولقاءات مغلقة وشراكات تمتد على مدار العام مع مؤسسات ومراكز أبحاث مع توسيع المشاركة الإقليمية من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وترى أن إضافة أصوات من المجتمعات المتأثرة مباشرة بالسياسات المطروحة تعزز عمق النقاش والمصداقية.

سيناريو الانقسام

في ظل التحولات التقنية والسياسية والاقتصادية المتسارعة، يراهن منتدى الدوحة على القدرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص تعاون تدريجي، لتجنب سيناريو انقسام العالم إلى كتل تجارية وتكنولوجية متصارعة.

كما يشدد المنتدى على أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وإصلاح التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الدول على التكيف، أصبحت ضرورات وطنية للدول الراغبة في الحفاظ على حضورها في النظام الدولي الجديد.

وتبدو نسخة 2025 من منتدى الدوحة، وفقا لمراقبين، أكثر من مجرد منصة نقاش بل ساحة تجمع رؤساء دول ووزراء وصناع سياسات وخبراء من مختلف القارات، في محاولة لإعادة صياغة قواعد التعاون الدولي وسط نظام عالمي يعاد تشكيله بسرعة غير مسبوقة.

وبينما تتصاعد الأزمات من غزة إلى السودان، وتتعمق المنافسة في التكنولوجيا والتجارة، يراهن منتدى الدوحة على الحوار متعدد الأطراف لتقريب المواقف، وبناء الثقة، وتحويل الخطابات إلى خطوات عملية، في عالم يبحث عن توازن جديد وعدالة مفقودة.