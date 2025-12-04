منتدى الدوحة الشبابي.. منصة عالمية لصناعة المستقبل

الدوحة ـ مفهوم العدالة وتحولاته في ظل المتغيرات العالمية كان العنوان الأبرز للنسخة الشبابية لمنتدى الدوحة 2025، التي اختتمت اليوم فعالياتها بمشاركة أكثر من 150 شابا وشابة من أكثر من 100 دولة، ليكونوا جزءا من نقاش عالمي واسع عن العدالة والتحولات الجيوسياسية والتنمية والابتكار.

ويهدف المنتدى، الذي تواصلت أعماله على مدار يومين، إلى إتاحة منصة يتبادل فيها الشباب وجهات النظر عن الجيوسياسية والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا الناشئة والدبلوماسية الثقافية، كما يعمل على بلورة توصيات ترفع إلى منتدى الدوحة الرئيسي الذي يفتتح أعماله السبت المقبل.

وفي كلمته في المنتدى، أكد المهندس ياسر الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب ونائب رئيس مجلس إدارة مناظرات قطر، أن المنتدى يجسد قدرة الشباب على تحويل الأفكار إلى مبادرات مؤثرة، مشيرا إلى أن العالم يمر بتحولات سريعة "تعيد رسم خرائط السياسة والاقتصاد والمعرفة"، مما يجعل إشراك الشباب في صياغة المستقبل ضرورة وليست خيارا.

وقال الجمال إن النسخة الشبابية تفتح آفاقا جديدة كل عام "لتمنح الشباب فرصة حقيقية لقيادة مستقبل أكثر وضوحا واستقرارا"، مؤكدا أن الاستثمار فيهم "ليس خيارا عابرا، بل استثمار ممتد الأثر".

جلسات المنتدى

استهل المنتدى جلساته بجلسة بعنوان "من يتولى زمام الأمور: إعادة تعريف المسؤولية في الجيوسياسية"، شارك فيها كل من: تيرانا حسن، المديرة التنفيذية السابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش والمديرة التنفيذية الحالية لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الولايات المتحدة والشيخة آمنة محمد بن سحيم آل ثاني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ"إستراتيجي هب" وآرون ماتي، وناقشت الجلسة التحولات العميقة في موازين القوى، وأدوار الشباب في تعزيز المساءلة والتعاون الدولي.

وركزت جلسة "الفضاء الرقمي: نطاق القوة الجديد" على التطور المتسارع للتكنولوجيا وكيف أصبحت الساحة الرقمية مجالا جديدا وحاسما للمنافسة الجيوسياسية وممارسة القوة العالمية.

وكشفت الجلسة آليات تحول الفضاء الرقمي إلى ميدان أساسي للصراع والنفوذ، وناقشت التحديات التي يفرضها هذا التحول على الأمن القومي والدولي، بما في ذلك الحرب السيبرانية، والتأثير على المعلومات، وقضايا السيادة. كما بحثت الجلسة في كيفية استغلال هذه التكنولوجيا لدفع "العدالة في الممارسة" بدلا من استخدامها أداة للسيطرة.

وفي جلسة بعنوان "تلاقي السياسات والتعليم: نحو ضمان التعليم للجميع -بالشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع" أكد المشاركون ضرورة استكشاف القضايا الحاسمة المحيطة بصياغة وتنفيذ السياسات التعليمية التي تهدف إلى تعزيز الوصول العادل للسكان المستضعفين. من مناقشة الممارسات المبتكرة والأمثلة الواقعية.

كما خلصت جلسة "استكشاف المنتديات العالمية: الأهداف والتحديات والرؤى المستقبلية" إلى أهمية الدور الأساسي للمنتديات والقمم الدولية في معالجة القضايا العالمية الملحة وتسهيل الحوار الهادف. وتبني الإستراتيجيات التي تضمن التنزيل العملي والحقيقي على أرض الواقع للأهداف.

التطورات المعاصرة

وناقشت جلسة "نظام الشرق الأوسط الجديد: التداعيات على مستقبل المنطقة، التطورات المعاصرة في الشرق الأوسط وتداعياتها الأوسع على مسار المنطقة المستقبلي.

يأتي انعقاد النسخة الشبابية قبل أيام من انطلاق النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة السبت المقبل، تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة رؤساء دول وخبراء وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم.

وينتظر أن تشكل مخرجات المنتدى الشبابي جزءا من النقاشات الرئيسية، في خطوة تعكس رهان قطر على إشراك الشباب في حوار عالمي يبحث عن حلول للتحديات الأكثر إلحاحًا، من الأمن والسلام إلى المرونة الاقتصادية والتحولات التكنولوجية.