مغامر روسي يقيم ملعبا للكرة بين السحب والمنصات تصفه بـ"الجنون"

تفاعل مغردون مع مقاطع فيديو للمغامر والرياضي الروسي سيرغي بويتسوف، الذي أقام مباراة كرة قدم على ملعب معلق بين السحب على ارتفاع 1800 متر فوق سطح الأرض، محطما بذلك رقما قياسيا عالميا لأعلى مباراة كرة قدم في التاريخ.

وحمل الملعب بواسطة منطاد ضخم، وغُطّي بعشب صناعي بأبعاد 16 مترا في 10 أمتار، فيما بلغ وزنه 1.2 طن، ووصل مع اللاعبين والمعدات إلى 2.5 طن.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 نورمحمدوف يصف ماكغريغور بـ"الكاذب" بسبب ادعاء الاحتيال

نورمحمدوف يصف ماكغريغور بـ"الكاذب" بسبب ادعاء الاحتيال list 2 of 2 رونالدو ينضم إلى أكبر منظمة فنون قتال مختلطة بإسبانيا end of list

واستغرقت صناعته 700 ساعة عمل، وتطلّب مراجعة من قبل 4 مكاتب هندسية مع حسابات دقيقة لدراسة الأوزان والسحب والطيران.

وانتظر فريق بويتسوف الطقس المثالي برياح خفيفة ودرجة حرارة معتدلة لضمان ثبات الملعب، وارتدى اللاعبون ملابس كرة القدم مع حقائب مظلات ومعدات أمان تحسبا للسقوط، واستغرقت المباراة 90 دقيقة، وسقطت خلالها أكثر من 20 كرة.

وحصدت الفيديوهات أكثر من 77 مليون مشاهدة على حسابات بويتسوف الشخصية، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي العربية.

وتباينت ردود فعل المغردين بين الذهول من جرأة المغامرة والسخرية من "جنونها"، فيما أبدى كثيرون استغرابهم من الإقدام على مثل هذه المخاطرة، بينما أشاد آخرون بروح المغامرة لدى الروس، وفقا لحلقة (2025/12/4) من برنامج "شبكات".

وعبر المغرد زين عن استغرابه متسائلا:

كيف يعني هذا؟!! يعني ما ضل ملاعب بالأرض!!

وفي نفس السياق، وصفت الناشطة سناء التوتر الذي أصابها عند مشاهدة الفيديو، وكتبت تقول:

فرطوا أعصابي وأنا بس شوف.. يربي دخيلك جنان ما بعده جنان

أما المغردة زينب فعلّقت بسخرية على جرأة الروس وغردت تقول:

الروس غير… مش عارفين كيف بدهم يموتو

ومن جهتها، استنكرت المغردة أروى الفكرة برمّتها بالقول:

الناس انهبلت كذا ليه!!! من ضيق الأرض يوم تلعب كورة معلق بالسماء؟؟ أنا ما بلعت الكورة بالأرض عشان ابلعها وهي معلقة

وفي سياق متصل، يُعرف بويتسوف بتنفيذ عروض جوية متهورة تعتمد على المناطيد بشكل أساسي.

وسبق أن نظّم نزال ملاكمة على ارتفاع 1600 متر، ومباراة تنس طاولة على ارتفاع 2400 متر، فضلا عن عروض جمباز خطرة على ارتفاعات شاهقة دون مظلات.