قمة لـ"يسرائيل هيوم" بحضور قادة بارزين أميركيين وإسرائيليين

واشنطن- احتضنت مدينة نيويورك أول أمس الثلاثاء أعمال أول نسخة تعقد في الولايات المتحدة من قمة "يسرائيل هيوم"، التي تجمع بين قادة سياسيين واقتصاديين وشخصيات بارزة من الجالية اليهودية في أميركا والعالم.

وتأتي القمة في لحظة سياسية شديدة الحساسية لإسرائيل، حيث تتزايد المؤشرات على تراجع التأييد الشعبي الأميركي لها، خصوصا بين فئات الشباب واليمين المتغير في البلاد.

ووفقا للمنظمين، فإنها تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تعزيز العلاقات الأميركية الإسرائيلية، والتصدي لموجة معاداة السامية المتصاعدة، إضافة إلى توطيد الروابط بين تل أبيب ويهود الشتات في ظل ما يصفها المنظمون بـ"تحديات غير مسبوقة" تواجه العالم واليهود على حد سواء.

محاور

ومن بين المحاور الجوهرية التي طرحت خلال هذا الحدث، مشروع يحمل اسم "المليون الـ11″، وهو رؤية إستراتيجية تهدف إلى استقطاب مليون يهودي من أنحاء العالم للانتقال إلى إسرائيل خلال العقد المقبل.

وشهدت القمة مشاركة واسعة من شخصيات رسمية وصانعي قرار ونواب أميركيين، من بينهم وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والسيناتور جون فيترمان، إلى جانب مايك والتز الذي يستعد لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. ويعكس حضورهم رغبة إسرائيل في الحفاظ على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي معا، وعدم السماح بتحويل العلاقة التاريخية بين الطرفين إلى ورقة خلاف داخلي في واشنطن.

كما شارك عدد من أبرز قيادات الجاليات اليهودية، وفي مقدمتهم رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، وشخصيات اقتصادية ودينية وقيادات من المجتمع المدني. ومن الجانب الإسرائيلي، حضر دبلوماسيون ومسؤولون سابقون مثل داني دانون وعميحاي شيكلي.

ويرى المنظمون أن الجمع بين أصحاب القرار السياسي وممثلي المجتمع اليهودي ومن تعرضوا لتجارب الحرب بشكل مباشر يعكس الثنائية الأساسية للقمة، وهو الدفاع عن إسرائيل على المستوى الدبلوماسي، وبناء تضامن شعبي عابر للحدود.

إعلان

تقف ميريام أديلسون، ناشرة صحيفة "يسرائيل هيوم" وواحدة من أبرز الداعمين لتل أبيب في الساحة الأميركية، وراء تأسيس هذا الحدث. وتتميز أديلسون بثقل سياسي ومالي كبير في الولايات المتحدة، إذ تُعد من كبار الممولين للانتخابات الأميركية خلال السنوات الأخيرة، وسبق أن ساهم دعمها المالي في تعزيز مواقف سياسية مؤيدة لإسرائيل داخل الإدارة الأميركية.

وعادت أديلسون، المولودة في تل أبيب، للتأكيد في خطابها الافتتاحي على أن التحالف بين إسرائيل وواشنطن "مهيب" وتجب حمايته من محاولات "الأعداء" فصله عن الغرب. ودعت إلى تثبيت الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين باعتبارها الضامن الأساسي لأمن إسرائيل واستمرار قوتها في إطار النظام الدولي.

موجة انتقادات

ويأتي انعقاد القمة في ظل موجة انتقادات غير مسبوقة لسياسات إسرائيل، لا تقتصر على التيارات التقدمية فقط، بل تمتد إلى أوساط يمينية أيضا.

في هذا السياق، يرى حافظ الغويل الباحث في شؤون الشرق الأوسط بجامعة جونز هوبكنز أن تل أبيب تشهد تراجعا غير مسبوق في صورتها داخل المجتمع الأميركي، موضحا -في حديث للجزيرة نت- أن الأمر بات يشمل حتى الشباب الجمهوريين الذين كانوا تاريخيا من أكثر الداعمين للتقارب معها.

ويعزو الغويل ذلك إلى عوامل تراكمت خلال السنوات الماضية، في مقدمتها تفكك سردية إسرائيل كدولة ديمقراطية تشبه الغرب، وتنامي التساؤلات داخل الولايات المتحدة حول جدوى الدعم غير المشروط لها. وأضاف أن صدمة الرأي العام من حجم الدمار والضحايا في قطاع غزة لعبت دورا كبيرا في تغيير المزاج الشعبي.

وأشار إلى أن انتقاد إسرائيل أصبح أمرا عاديا في الجامعات والأوساط السياسية والإعلامية، مع تصاعد خطاب يطالب بإعادة توجيه المساعدات العسكرية الضخمة نحو الداخل الأميركي، خصوصا في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية متزايدة.

كما تشهد الجالية اليهودية نفسها -وفق الغويل- انقساما واضحا، خاصة في نيويورك، حيث ارتفعت أصوات يهودية مناهضة للصهيونية تؤكد أن الصراع "ليس دينيا، بل سياسيا يتعلق بطبيعة المشروع الصهيوني".

من جانبه، يرى آرون ديفيد ميلر، المستشار الأميركي السابق وزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن التحالف الأميركي الإسرائيلي تاريخيا بُني على 3 عناصر أساسية:

تقارب مصالح.

تقارب قيم.

وجود قاعدة دعم واسعة داخل الولايات المتحدة.

ويؤكد في تصريح للجزيرة نت أن هذه العناصر جميعها تعيش اليوم أكبر حالة تآكل منذ عقود، لدرجة تجعل العلاقة تحت ضغط غير مسبوق.

في تصريح لافت لأحد أشهر داعمي إسرائيل.. قال الزعيم الإنجيلي البارز مايك إيفانز إن تل أبيب تخسر المعركة على الجبهة الإعلامية، وسط تصاعد الدعم العالمي لرواية الأعداء#حرب_غزة pic.twitter.com/OUSrM2oOU2 — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 22, 2025

مسؤولية إسرائيل

ويحمّل ميلر المسؤولية بدرجة كبيرة إلى سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، وإلى الانقسام الحزبي داخل واشنطن، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت خط التماس الأول في تآكل الإجماع الأميركي حول تل أبيب. ولاحظ أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو مفضّلا بشكل واضح للجمهوريين، مما عمق تسييس العلاقة داخل الولايات المتحدة.

إعلان

وبرأيه، فإن تدهور صورة إسرائيل في واشنطن تفاقم بشكل كبير بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم أن التراجع بدأ قبل ذلك بسنوات. ويعتقد أن استقرار العلاقة أو تدهورها في المستقبل سيعتمد كليا على تغير القيادات، سواء في تل أبيب أو في الولايات المتحدة، ويقول إنه لا يرى أي مؤشرات إيجابية على ذلك في الأفق القريب.

ويصف ميلر التغيرات في الرأي العام بأنها بنيوية وجيلية، خصوصا داخل صفوف الديمقراطيين والشباب الجمهوريين. لكنه يلفت إلى أن المواقف الجيلية قد تتغير إن تغيرت الظروف السياسية. ويستشهد بمواقف لسياسيين ديمقراطيين بارزين دعوا -ولأول مرة- علنا إلى تقييد المساعدات العسكرية لتل أبيب، وهو ما اعتبره سابقة سياسية.

ويخلص إلى أن المشهد الأميركي بات اليوم أكثر انقساما تجاه إسرائيل، مع توجهات متباينة داخل الحزبين:

جمهوريون يسعون لربط إسرائيل بقضاياهم الحزبية.

ديمقراطيون تقدميون يطالبون بفرض تكلفة سياسية على تل أبيب، وديمقراطيون معتدلون يزدادون استياء من الحكومة الإسرائيلية رغم عدم استعدادهم بعد لتقييد الدعم.

ورغم ذلك، يؤكد ميلر أنه لا يتوقع انهيار العلاقة بالكامل، لكنه يرى أنها لم تكن يوما في حالة توتر وضغط أشد مما هي عليه اليوم.