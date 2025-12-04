صحافة عالمية: وزيرة إسرائيلية تطالب بقصف فلسطينيين بطائرات إف-16

طالبت وزيرة ونواب من اليمين الإسرائيلي المتطرف الجيش باستخدام طائرات إف-16 لقصف فلسطينيين بزعم إضرامهم النار في مركبات النفايات بالضفة الغربية.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن وزيرة البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان اتفقت مع رئيس لجنة البيئة في الكنيست على أن مثل هذه الإجراءات مبررة، معتبرين أن تلوث الهواء يشكل نوعا من أشكال الإرهاب لا يختلف عن إلقاء الحجارة في نظرهم.

ونقلت الصحيفة عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست أنه يتم ضبط أكثر من 150 شاحنة تهرّب النفايات من الأراضي الإسرائيلية سنويا عند نقاط التفتيش في الضفة الغربية.

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وثيقة إسرائيلية تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية يمارس سياسة مزدوجة تجاه التحركات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وتُظهر الوثيقة أن نتنياهو يدعم عشرات البؤر الاستيطانية الزراعية التي يديرها مستوطنون يهود، وفي الوقت ذاته يدعو المسؤولين الأمنيين لبذل جهود للحد من عنف المستوطنين المتطرفين.

وأوضحت الوثيقة أن عدد البؤر الزراعية التي أُقيمت في المنطقة "ج" وصل إلى قرابة 100 موقع، وتم تأسيس أكثر من 15 بؤرة منذ بدء الحرب على غزة.

تنفيذ خطة ترامب

وفيما يتعلق بالوضع في غزة، نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" مقالا يدعو الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدريجيا و بحذر.

ورأى كاتب المقال أن من مصلحة إسرائيل منح الولايات المتحدة المجال والوقت للعمل وفق نهجها الخاص، مع تجنب أن تصبح عقبة أمام هذا الهدف للحفاظ على الدعم الأميركي.

وعلى صعيد آخر، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن محللين قولهم إن توسيع المحادثات بين إسرائيل ولبنان لتشمل مفاوضين مدنيين يمثل تحولا وخطوة مهمة في ظل المأزق المتفاقم بينهما.

وأشار محلل من مركز كارنيغي للشرق الأوسط إلى وجود دفع قوي داخل الحكومة اللبنانية لتجريد حزب الله من سلاحه، لكنه حذّر من أن ذلك قد يشعل توترات داخلية في ظل استمرار الاحتلال والقصف الإسرائيلي.

وفيما يخص الأزمة السودانية، كشفت صحيفة "الغارديان" في تقرير حصري أن وزارة الخارجية البريطانية حذفت معلومات حساسة من تقييم للمخاطر بشأن الحرب في السودان.

ونقلت عن محلل شارك في إعداد التقارير أن الوزارة منعته من تضمين تقريره تحذيرا من احتمال وقوع إبادة جماعية في دارفور، واستُبدل التحذير بصياغة مخففة تشير إلى خطر عودة الصراعات السابقة.

وعلى المستوى الأوروبي، تحدثت صحف غربية عدة عن تعثر المحادثات التي أجراها المبعوث الأميركي في موسكو بشأن تسوية الحرب في أوكرانيا.

ورأت صحيفة "الإندبندنت" أن عدم إحراز تقدم أسفر عن تصاعد حدة الخطاب بين روسيا وأوروبا، ودفع حلف شمال الأطلسي (الناتو) للرد بقوة على تهديدات بوتين، متعهدا بحماية مليار أوروبي.

واعتبر محلل شؤون الدفاع في صحيفة "تلغراف" أن تهديدات الرئيس الروسي للغرب بسيناريوهات نووية تُعدّ من تكتيكاته الأقل إقناعا، مؤكدا أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يوافق على اتفاق سلام إلا حين يدرك أنه ليس لديه خيار سوى إنهاء غزوه لأوكرانيا.

وفي الشأن الأميركي الداخلي، أفادت مجلة "نيوزويك" بأن نائبا ديمقراطيا من كاليفورنيا قدّم مشروع قانون للكونغرس يعيد توجيه نحو 175 مليار دولار من تمويل حملة ترامب الصارمة ضد المهاجرين نحو مساعدة الأميركيين ليصبحوا مالكين لمنازلهم.