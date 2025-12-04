صحافة عالمية: إسرائيل ستفتح معبر رفح للمغادرين وبوتين مستعد للحرب مع أوروبا

أعلنت إسرائيل عن فتح معبر رفح للمغادرين فقط من قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، في خطوة أشادت بها صحيفة "نيويورك تايمز" واعتبرتها شريان حياة للسكان الراغبين في المغادرة، خاصة المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى علاج غير متوفر في القطاع المدمر.

وأفادت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع بأن أكثر من 16500 مريض ومصاب فلسطيني بحاجة إلى علاج غير متوفر في غزة.

ولا تزال تفاصيل كثيرة حول آلية عمل المعبر غير واضحة، بما في ذلك موعد إعادة فتحه الفعلي وعدد الفلسطينيين الذين سيُسمح لهم بالمغادرة.

وفيما يتعلق بالشأن الإسرائيلي الداخلي، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية يسعى جاهدا لتسريع تمرير مشروع قانون يوسّع إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية.

وتجنب نتنياهو حتى الآن التدخل المباشر في الأزمة السياسية التي أثارها المشروع، لكنه وجه رسالة واضحة بضرورة إقرار التشريع من دون تأخير للحد من ردود الفعل الشعبية الغاضبة.

وعلى صعيد الأوضاع الإنسانية في سوريا، حذرت صحيفة "لوموند" الفرنسية من أن خفض التمويلات الأوروبية وإنهاء تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من شأنه تعريض النظام الصحي السوري المتعافي للخطر، بعد عام واحد من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضحت الصحيفة أن سوريا تخرج من 14 عاما من الحرب ويتعين عليها التعامل مع عودة ملايين اللاجئين والنازحين داخليا.

ويعاني القطاع الصحي من نقص حاد في المستشفيات والأدوية والطواقم الطبية، بينما أدى تراجع الدعم الدولي إلى إغلاق مراكز طبية وإلغاء برامج مجتمعية.

استعداد روسيا للحرب

وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، رأى الكاتب مارك أولمز في مقاله بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين يقول إنه مستعد للحرب مع أوروبا فهو يعني ذلك فعلا.

وأشار إلى أن خطر انتشار حرب أوسع في أوروبا حقيقي، لا سيما أن الصراع بين أوكرانيا وروسيا تجاوز خط المواجهة بينهما، في ظل ابتعاد الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب عن دعم حلفائها.

وفي إطار الرد الأوروبي، أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن الاتحاد الأوروبي يتجه لمصادرة 90 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا.

ويهدف المقترح إلى تغطية ثلثي الاحتياجات المالية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، في حين تعترض بلجيكا التي تحتفظ بـ185 مليار يورو من الأصول الروسية على التحويل بسبب مخاوف من المسؤولية القانونية في المستقبل.

وفي تطورات الحرب التي أعلنتها أميركا على المخدرات، تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" عن حالة إحباط تسود كبار المشرعين الجمهوريين في الكونغرس عقب إحاطة سرية بشأن عمليات الجيش الأميركي ضد مهربي المخدرات في أميركا اللاتينية.

وأعرب بعض المشرعين عن عدم ثقتهم بوزير الدفاع بيت هيغسيث، مشيرين إلى أن مسؤولي وزارة الدفاع لم يتمكنوا من شرح إستراتيجية المهمة ونطاقها.

وعلى صعيد آخر، أشارت صحيفة "الغارديان" إلى تقرير للبرلمان الكيني كشف عن اتهامات خطيرة لجنود بريطانيين متمركزين في قاعدة عسكرية قرب مدينة ناينوكي، تشمل انتهاكات لحقوق الإنسان واعتداءات جنسية وتدميرا بيئيا.

وأفاد التقرير بوجود نمط مقلق من السلوك الجنسي غير اللائق يشمل الاغتصاب والاعتداء وإنكار أطفال.