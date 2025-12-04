رئيس أركان القوات الجوية الإسبانية يحذر من أسلحة موجودة في الفضاء

قالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية إن الجنرال الإسباني فرانسيسكو براكو حذر إسبانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من التهديدات التي تمثلها الأقمار الاصطناعية الانتحارية، والأنظمة القادرة على تنفيذ عمليات تشويش كهرومغناطيسي.

واستعمل رئيس أركان القوات الجوية والفضائية الإسبانية الكلمات نفسها التي استخدمها الأمين العام للناتو مارك روته قبل 12 شهرا، قائلا: "نحن لسنا في حالة حرب، لكننا لسنا في سلام أيضا"، وحذر السكان من مخاطر اندلاع صراع في المستقبل.

وأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم فيكتور كوزان- إلى أن الجنرال ذكّر خلال مؤتمر صحفي بأهمية التحصن ضد التهديدات الخارجية المحتملة، خصوصا تلك القادمة من الفضاء.

ورغم عدم قيام أي دليل على وجود منصات لإطلاق الصواريخ خارج الغلاف الجوي للأرض، شدد رئيس الأركان الإسباني على أن هناك "أسلحة توجد في الفضاء".

وقال إن الفضاء أصبح ساحة محتملة للمعارك، مشيرا إلى تهديدات مثل الأقمار الاصطناعية الانتحارية والأنظمة القادرة على إنتاج تشويش كهرومغناطيسي.

وأوضح براكو في حديثه للصحافة أن على إسبانيا تعزيز قدراتها باستمرار من أجل توقع أي سيناريو محتمل، وذلك بالتعاون مع حلفائها، وأبدى أسفه لأن "الحرب في أوكرانيا استمرت أكثر من 3 سنوات لأننا -في الناتو- لم نحقق التفوق الجوي".

ولمواجهة هذه المشكلة -حسب الصحيفة- وتجنب أي هيمنة روسية في المجالين الجوي والفضائي، جددت مدريد تأكيد مشاركتها في مشروع القمر الاصطناعي الأمني المستقبلي "نيمو" الذي ستكون مهمته حماية البنى التحتية الإسبانية في الفضاء من أي هجوم.

وذكرت لوباريزيان أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مبادرات أخرى، من بينها برنامج شبكة المراصد الروبوتية، واقتناء رادار جديد لتعقب الأجسام في الفضاء، إضافة إلى محاك ميكانيك مداري فضائي، وجميعها مشاريع مرتبطة بمبادرة الدرع الفضائي الأوروبي المرتقب.

موقف بوتين

وأمس، شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما حادا على أوروبا، معلنا استعداد بلاده لخوض حرب ضدها، متهما إياها بالسعي لتخريب اتفاق لوقف القتال في أوكرانيا، والعمل على إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا.

وقبيل محادثات مرتقبة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، قال بوتين في إجاباته على أسئلة الصحفيين في موسكو "إذا أرادت أوروبا فجأة أن تبدأ حربا معنا وبدأتها، فقد تنشأ بسرعة كبيرة حالة لا يكون لدينا فيها من نتفاوض معه".

وأكد الرئيس الروسي "نحن لا ننوي خوض حرب مع أوروبا، لقد قلت ذلك 100 مرة بالفعل. لكن إذا أرادت أوروبا فجأة خوض حرب معنا وبدأتها، فنحن مستعدون حاليا. لا يمكن أن يكون هناك أي شك في هذا".