خبير عسكري: إسرائيل عاجزة عن رسم خارطة أنفاق غزة بعد عامين

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن إسرائيل تعاني من عمى تكتيكي واستخباراتي يمنعها من رسم خارطة الأنفاق في قطاع غزة حتى في المناطق التي تعتبر نفسها مسيطرة عليها، على الرغم من مرور أكثر من عامين على الحرب، في وقت يواصل فيه نحو 200 مقاوم فلسطيني القتال في منطقة رفح على الرغم من عزلهم التام وانقطاع خطوط الإمداد عنهم.

ولا تزال منطقة شرق وجنوب شرق الخط الأصفر في رفح تضم أعدادا كبيرة من المقاومين، وتقدر إسرائيل عددهم بنحو 200 مقاتل وهو رقم كبير جدا بحسب حنا.

وأوضح حنا -خلال فقرة التحليل العسكري- أن هذه المجموعات أصبحت معزولة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، "إذ لو كان هناك تواصل عبر الأنفاق والقدرة على العودة إلى غرب القطاع لكان المقاومون قد انسحبوا".

وتطالب إسرائيل هؤلاء المقاومين بالخروج من الأنفاق وتسليم السلاح ومعاملتهم كأسرى حرب، وهو ما يرفضونه.

ويرى حنا أن ما يميز هؤلاء المقاومين هو إرادة القتال وعدم الاستسلام على الرغم من انقطاع الدعم اللوجستي عنهم.

في حين يزعم جيش الاحتلال أنه قتل نحو 40 مقاوما منهم، وهو ما يعكس حجم الوجود المسلح في هذه المنطقة.

قدرة المقاومة

ويرى الخبير العسكري أن هذا الوضع سيخلق مشكلة أمنية كبيرة على المدى البعيد بالنسبة لجيش الاحتلال، مشيرا إلى أن هؤلاء المقاومين موجودون في الأنفاق منذ فترة طويلة ولا يزالون قادرين على التحرك والخروج للاشتباك ومحاولة العودة إلى غرب الخط الأصفر.

وفي سياق متصل، تناول حنا الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي، موضحا أنه لو لم يكن هناك وقف لإطلاق النار وكان جيش الاحتلال يعلم بوجود 200 مقاتل في خلفيته لاستمرت العمليات لفترات طويلة، ولكن إسرائيل اعتبرت نفسها مسيطرة على هذه المنطقة بدون معرفة حقيقية بما يجري فيها.

ولفت حنا إلى تصريحات سابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول تدمير كل الأنفاق شرق الخط الأصفر، مؤكدا أن الواقع على الأرض يكشف حجم "العمى التكتيكي والاستعلاماتي" الذي تعانيه إسرائيل.

وأكد حنا أن إسرائيل لم تستطع فعليا رسم خارطة الأنفاق الموجودة في القطاع بعد أكثر من عامين من الحرب، وهي لا تعرف ما هو موجود حتى في الأماكن التي تدّعي السيطرة عليها، واصفا ذلك بالفشل الاستخباراتي الكبير.