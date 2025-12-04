سياسة|إثيوبيا

اتفاق سلام بين حكومة إقليم أمهرة وفانو الشعبية بإثيوبيا

صورة تجمع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سلمى حدادي ونائب الأمين العام لمنظمة الايغاد محمد عبدي، وحاكم اقليم امهرا اريغا كيبدي، وممثل منظمة فانو الشعبية كابتن ماسريشا سيتينج خلال مراسم توقيع اتفاقية السلام بين حكومة اقليم امهرا ومنظمة فانو الشعبية برعاية الاتحاد الأفريقي والايغاد في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا
مراسم توقيع اتفاقية السلام بين حكومة إقليم أمهرة ومنظمة فانو الشعبية برعاية الاتحاد الأفريقي والايغاد في أديس أبابا (الجزيرة)

ظبية محمد ـ أديس أبابا

Published On 4/12/2025
|
آخر تحديث: 22:33 (توقيت مكة)

أنهت حكومة إقليم أمهرة ومنظمة فانو الشعبية أكثر من عامين من القتال بتوقيع اتفاق سلام هو الأول من نوعه بين الطرفين، بعد جولات طويلة من المفاوضات جرت برعاية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد.

الاتفاق وُقّع في حضور سلمى حدادي نائبة رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومحمد عبدي نائب الأمين العام للإيغاد، حيث مثّل حكومة الإقليم الحاكم أريغا كيبدي، في حين وقّع عن فانو الشعبية الكابتن ماسريشا سيتينج.

إشادة الاتحاد الأفريقي

حاكم اقليم امهرا اريغا كيبدي (يسار الصورة) .. ممثل منظمة فانو الشعبية كابتن ماسريشا سيتينج ( يمين الصورة) خلال مراسم توقيع اتفاقية السلام بين حكومة اقليم امهرا ومنظمة فانو الشعبية برعاية الاتحاد الأفريقي والايغاد في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا
حاكم إقليم أمهرة أريغا كيبدي (يسار) يصافح ممثل منظمة فانو الشعبية بعد توقيع اتفاق السلام بأديس أبابا (الجزيرة)

أكدت سلمى حدادي أن الاتفاق يمثل "بداية جديدة"، مشيرة إلى أن الباب مفتوح أمام كل الفصائل الراغبة في الانضمام لمسار السلام. وأضافت أن القارة بحاجة إلى إسكات صوت السلاح وتعزيز الحوار، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس رؤية أفريقية لحل الخلافات داخل البيت الواحد.

الإيغاد يدعو للالتزام

Asres Mare Damte, a Fano militia member, poses for a photo in the Amhara region of northern Ethiopia, Tuesday, Feb. 11, 2025. (AP Photo)
أحد مقاتلي فانو في إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا (أسوشيتد برس)

من جانبه، شدد محمد عبدي على أهمية الاتفاقية قائلا إنها تعكس جهود الإيغاد لترسيخ السلام في منطقة عُرفت بالصراعات. وأوضح أن توقيع الاتفاق سهل، لكن الالتزام ببنوده هو التحدي الحقيقي، داعيا بقية الفصائل إلى تبني خيار الحوار والانخراط في العملية السلمية.

حكومة الإقليم: الحرب لم تجلب سوى الخسائر

الحاكم أريغا كيبدي أوضح أن المفاوضات استمرت لعدة جولات قبل الوصول إلى اتفاق شامل، مؤكدا أن الحرب لم تحقق أي مكاسب، بل جلبت الخسائر والمعاناة لشعب الإقليم.

نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سلمى حدادي خلال مراسم توقيع اتفاقية السلام بين حكومة اقليم امهرا ومنظمة فانو الشعبية برعاية الاتحاد الأفريقي والايغاد في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا
نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سلمى حدادي تشارك في حفل توقيع اتفاقية السلام (الجزيرة)

ودعا إلى تغيير ثقافة اللجوء إلى السلاح، وحث الفصائل الأخرى على التخلي عن القتال والانضمام إلى المسار السلمي، معتبرا الاتفاق إنجازا يمنح المواطنين شعورا بالطمأنينة بعد سنوات من الاضطراب.

فانو: الحوار ليس هزيمة بل حكمة

أما ممثل فانو الشعبية الكابتن ماسريشا سيتينج فأكد أن قرار التوقيع جاء بعد قناعة بأن الحرب لم تعد خيارا، وأن الحوار هو الطريق الأمثل لحل الخلافات.

ممثل منظمة فانو الشعبية كابتن ماسريشا سيتينج خلال مراسم توقيع اتفاقية السلام بين حكومة اقليم امهرا ومنظمة فانو الشعبية برعاية الاتحاد الأفريقي والايغاد في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا
ممثل منظمة فانو الشعبية كابتن ماسريشا سيتينج (يمين) خلال مراسم توقيع اتفاقية السلام (الجزيرة)

وشدد على أن اللجوء إلى الحوار لا يعني هزيمة سياسية بل يعكس حكمة، معلنا أن الحرب انتهت بالنسبة لهم وأنهم سيعملون مع الحكومة لتحقيق تطلعات السكان.

قوات فانو

ظهر مصطلح "فانو" عام 2016 خلال احتجاجات شبابية في إقليم أمهرة، ولعب دورا بارزا في التغييرات السياسية التي أطاحت بحكومة جبهة تيغراي عام 2017.

ومع تصاعد النزاعات، بدأت الفصائل العسكرية لفانو بالتشكل عام 2019، واتسع نفوذها خلال حرب تيغراي مستفيدة من دعم لوجستي رسمي، ما أثار مخاوف الحكومة الفدرالية والإقليمية.

خريطة إثيوبيا
خريطة إثيوبيا (الجزيرة)

وبعد توقيع اتفاق بريتوريا وإنهاء حرب تيغراي، أعلنت الحكومة الإثيوبية عام 2023 قرار دمج جميع القوات غير النظامية تحت قيادة مركزية، وهو ما رفضته فانو بالإجماع.

ورغم حضورها العسكري، تفتقر فانو إلى قيادة موحدة أو تحالف جامع، وتبقى علاقتها متوترة مع حكومة الإقليم والحكومة المركزية.

وإقليم أمهرة يتميز بموقع جغرافي حساس، إذ يجاور إريتريا والسودان، إضافة إلى أقاليم تيغراي وعفر وأوروميا وبني شنغول، ما يجعله في قلب التوازنات الإثيوبية المعقدة.

المصدر: الجزيرة

