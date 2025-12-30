أردوغان يدعم وحدة الصومال بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزام بلاده الراسخ بدعم وحدة الصومال وسيادته وأمنه واستقراره، مشددا على أن العلاقات التركية الصومالية تقوم على روابط تاريخية وبشرية وثقافية عميقة ومصالح مشتركة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء، في إسطنبول.

وشدد أردوغان على أن وحدة الصومال والحفاظ عليها تمثل أولوية قصوى لتركيا، واصفا قرار إسرائيل الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" بأنه "غير مشروع ولا يمكن قبوله". واتهم حكومة بنيامين نتنياهو بالسعي إلى نشر عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، مثمنا في المقابل مواقف دول إقليمية ومنظمات دولية، بينها مصر والسعودية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، لرفضها هذا القرار.

كما أشار إلى دعم أنقرة للتصريحات الأميركية الداعية إلى السلام العالمي، مؤكدا أن أي خطوات لا تخدم الحلول السلمية ستؤدي إلى تفاقم الأزمات.

وأشار أردوغان إلى أن عام 2026 سيصادف الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال إن أنقرة ستواصل، انطلاقا من هذه الأسس المتينة، دعم أمن الصومال واستقراره، مستذكرا زيارته إلى مقديشو عام 2011 في ذروة أزمة الجفاف، والتي شكلت، بحسب قوله، نقطة تحول في مسار العلاقات الأخوية بين البلدين.

اتفاقيات تعاون

وأشاد الرئيس التركي بالنجاحات التي حققها الجيش الصومالي في مكافحة الإرهاب، معتبرا أن التحسن الأمني أسهم في إطلاق خطوات إصلاح سياسي، من بينها الانتخابات المحلية التي جرت في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري في عدد من المناطق، بما فيها العاصمة مقديشو.

وفي ملف الطاقة، أعلن أردوغان أن التعاون بين البلدين يشهد تطورا متسارعا، موضحا أن سفينة الأبحاث التركية "عروج ريس" أنهت أعمال مسح وتنقيب استمرت 9 أشهر في المياه الصومالية، واصفا ذلك بالإنجاز الأول من نوعه في تاريخ البلاد.

كما أعلن الرئيس التركي توقيع اتفاقية في مجال الثروة السمكية تهدف إلى تطوير قدرات الصومال ومكافحة الصيد الجائر، إلى جانب العمل على مشروع لتأسيس ميناء فضائي في الصومال عبر وكالة الفضاء التركية، ضمن خطة من 3 مراحل.

من جانبه، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود متانة العلاقات والشراكة الإستراتيجية بين بلاده وتركيا، مشيرا إلى أن اللقاءات في إسطنبول تناولت مشاورات شاملة حول قضايا إقليمية ودولية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ووجه شيخ محمود الشكر للرئيس أردوغان والشعب التركي على وقوفهم إلى جانب الصومال في أصعب الظروف، مثمنا الدور التركي في دعم وحدة وسيادة بلاده.

وأكد أن تركيا لعبت منذ سنوات دور وساطة بين الصومال و"أرض الصومال" على أساس الصداقة والأخوة، مشددا على أن بلاده ترفض بشدة قرار إسرائيل الأخير، واصفا إياه بأنه انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومحذرا من تداعياته الإنسانية والأمنية على منطقة القرن الأفريقي.