موقع إيطالي: تصاعد التوتر في البحر الأسود لأعلى مستوى

كشف تقرير، نشره موقع "شيناري إيكونوميشي" الإيطالي للكاتب فابيو لوغانو، التصعيد الخطير في البحر الأسود بعد استهداف يُعتقد أن مصدره أوكرانيا لمحطة "سي بي سي" التابعة لمجمع خطوط أنابيب بحر قزوين في نوفوروسيسك بهجوم نفّذته زوارق مسيرة، ما دفع كازاخستان إلى توجيه احتجاج دبلوماسي رسمي إلى كييف.

وقال الكاتب إن زوارق مسيّرة استهدفت صادرات النفط الكازاخستانية، ما دفع أستانا إلى الاحتجاج لدى كييف في خطوة تسببت في تصاعد التوتر إلى أعلى المستويات في البحر الأسود، بعد أن ألحق الهجوم أضرارا بمحطة "سي بي سي"، وهي نقطة ارتكاز حيوية لتدفقات "الذهب الأسود" القادم من كازاخستان.

وعلى خلفية ما وصفته بأضرار لحقت ببنى تحتية مدنية، قدّمت أستانا احتجاجا رسميا إلى أوكرانيا، وفعّلت في الوقت نفسه خطة طوارئ لضمان استمرار الصادرات، وسط مخاوف من امتداد التداعيات إلى الإمدادات العالمية.

ويرى الكاتب أن الحرب الهجينة لا تُميّز أحدا، حتى الدول المحايدة أو الشركاء الإستراتيجيين.

فابيو لوغانو:

إذا استغرقت أعمال الإصلاح وقتا طويلا فقد ينعكس ذلك على شكل تراجع في المعروض من النفط الخام في الأسواق الدولية

عقدة بالغة الأهمية

وأورد الكاتب أن هناك عقدة بالغة الأهمية وهي أن محطة "سي بي سي" تتولى إدارة الجزء الأكبر من صادرات النفط الخام الكازاخستاني إلى الأسواق العالمية.

وقد أثار الحادث، الذي وقع يوم السبت، عاصفة من الجدل لم تقتصر على المسار الدبلوماسي فقط، بل امتدت إلى أسواق الطاقة أيضا، كاشفة هشاشة البنى التحتية المدنية في البحر الأسود.

المفارقة الجيوسياسية

وذكر لوغانو أن الوضع يحمل قدرا من المفارقة، لولا أنه أقرب إلى المأساة، فالنفط الكازاخستاني يُستخرج من حقل تنغيز العملاق، لكنه كي يصل إلى البحر المتوسط يجب أن يقطع 1500 كيلومتر عبر الأراضي الروسية، ثم يُشحَن من ميناء روسي. وصحيح أن استهداف نوفوروسيسك يعني توجيه ضربة إلى موسكو، لكن الضرر الاقتصادي الفوري يقع على أستانا.

وشددت وزارة الخارجية الكازاخستانية على أن مثل هذه الأفعال تُلحق الضرر بالعلاقات الثنائية مع أوكرانيا، مطالبة كييف باتخاذ إجراءات فعّالة لمنع تكرار حوادث مماثلة.

ورغم أن موسكو وكييف لم تصدرا تصريحات رسمية فورية بشأن المسؤولية، فإن وسائل الإعلام الحكومية الروسية ومصادر أوكرانية تنسب العملية إلى قوات أوكرانية.

ما التداعيات الاقتصادية للهجوم؟

وأضاف أن النتائج الفورية تتمثل في جانب لوجيستيات النفط، وانخفاض قدرة التصدير، مما يضطر كازاخستان إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر كلفة أو أكثر تعقيدا، مثل المسارات العابرة لبحر قزوين ثم أذربيجان.

وإذا استغرقت أعمال الإصلاح وقتا طويلا، فقد ينعكس ذلك على شكل تراجع في المعروض من النفط الخام بالأسواق الدولية، وما قد يصاحبه من ضغوط تدفع الأسعار إلى الارتفاع، حتى مع تفعيل أستانا خطط طوارئ للحد من الأثر.

ما أهمية "سي بي سي"؟

واختتم الكاتب تقريره بالتأكيد على أن مجمع خطوط أنابيب بحر قزوين "سي بي سي" يُعد خط أنابيب نفطيا يزيد طوله على 1500 كيلومتر، يربط حقول النفط في غرب كازاخستان بالمحطة البحرية على البحر الأسود، وهو من أهم البنى التحتية للطاقة في العالم، لأنه يتيح لنفط آسيا الوسطى الوصول إلى الأسواق الغربية من دون الاعتماد على مسارات تقع بالكامل تحت سيطرة احتكارات الدولة الروسية، رغم أنه يعبر الأراضي الروسية فعليا.