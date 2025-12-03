صحف عالمية: إسرائيل ترفض الإفراج عن البرغوثي لأسباب سياسية لا أمنية

تصدر المشهد الفلسطيني اهتمامات صحف إسرائيلية وعالمية، إذ ذكرت صحيفة غارديان أن أكثر من 200 شخصية ثقافية بريطانية بارزة وقعت رسالة تطالب بالإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي.

وترى الصحيفة البريطانية أن رفض إسرائيل إطلاق سراح البرغوثي مرتبط بتأثيره السياسي المحتمل لا بأي تهديد أمني، معتبرة أنه يمثل فرصة لتوحيد الفصائل ودفع جهود حل الدولتين.

وكذلك، يشبه الداعمون حملتهم بحركة التضامن الدولية التي ساهمت في تحرير الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.

وكان البرغوثي القيادي البارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) من بين الأسرى البارزين الذين سعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تأمين إطلاق سراحهم في صفقة التبادل الأخيرة، ورفضت إسرائيل ذلك.

واعتقل البرغوثي منذ عام 2002، وحكم عليه عام 2004 بخمسة أحكام بالسجن المؤبد على دوره في تشكيل كتائب شهداء الأقصى، وشن عمليات عسكرية على قوات الاحتلال في الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تصاعد مخاوف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من اعتداءات المستوطنين المسلحين.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى تسجيل الأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 8 هجمات يوميا على الفلسطينيين، وهو أعلى معدل منذ عام 2006.

وتشير شهادات فلسطينيين ومنظمات حقوقية إلى أن الجيش والشرطة الإسرائيليين غالبا لا يعاقبان المتورطين في هذه الاعتداءات، في ظل شعور متزايد بـ"الإفلات من العقاب"، خصوصا بعد إطلاق سراح عدد من المستوطنين دون توجيه تهم.

وفي ملف آخر يتعلق بفلسطين، ذكرت صحيفة "ليبراسيون" أن النقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين والاتحاد الدولي للصحفيين تقدما بشكوى للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس ضد السلطات الإسرائيلية بتهمة عرقلة حرية الصحافة في غزة.

إعلان

وتصف الشكوى -المؤلفة من 100 صفحة- هذه الانتهاكات بأنها "جرائم حرب" ارتكبت بحق صحفيين فرنسيين.

أما صحيفة "بوليتيكو" الأميركية فتناولت قلق كبار المتبرعين اليهود في الحزب الجمهوري من صعود خطاب معاداة السامية داخل الحزب، خاصة بعد الجدل الذي أثارته مقابلة الإعلامي تاكر كارلسون مع الناشط نيك فوينتس الذي أنكر الهولوكوست، مما عمّق الانقسام حول كيفية مواجهة الأصوات اليمينية المتطرفة.

وفي أوروبا، نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن قائد الجيش الألماني كريستيان فرويدينج "إن وزارة الدفاع الأميركية قطعت قنوات التواصل بالجيش الألماني"، مؤكدا أن العلاقات العسكرية بين البلدين تمر بمرحلة "فتور" منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم.

أما صحيفة "فزغلياد" الروسية، فذكرت أن اجتماعا دام 5 ساعات في الكرملين لم يسفر عن تقدم بشأن وقف الحرب في أوكرانيا، إذ تصر موسكو على عدم تقديم تنازلات حول إقليم دونباس.

وفي صحيفة "واشنطن بوست"، أثار العفو، الذي منحته إدارة ترامب لرئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو المتهم بتهريب المخدرات، جدلا واسعا، بعد اتهامات للإدارة الأميركية بممارسة ازدواجية في "الحرب على المخدرات" واستهداف مدنيين خارج إطار القانون.