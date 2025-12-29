سياسة|ترجمات|أوروبا

لوبوان: 2025 سنة موت الغرب وعزلة أوروبا

President Donald Trump, center, speaks as from foreground right, European Commission President Ursula von der Leyen, Finland's President Alexander Stubb, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, NATO Secretary General Mark Rutte, and from center right, Germany's Chancellor Friedrich Merz, Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, France's President Emmanuel Macron and British Prime Minister Keir Starmer participate in a meeting as Vice President JD Vance, from background right, Secretary of State Marco Rubio, Treasury Secretary Scott Bessent, Defense Secretary Pete Hegseth, White House Chief of Staff Susie Wiles and Special Presidential Envoy Steve Witkoff listen in the East Room of the White House, Monday, Aug. 18, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
ترامب مع بعض أعوانه في اجتماع مع عدد من القادة الأوروبيين في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (الأوروبية)
Published On 29/12/2025
آخر تحديث: 14:09 (توقيت مكة)

رأت مجلة لوبوان أن سنة 2025 المودعة ينبغي أن تدفع الأوروبيين إلى القبول بتضحيات كبيرة، في هذه اللحظة التي ترى فيها روسيا والصين، والآن الولايات المتحدة أيضا، العالم على أنه تقاسم لمناطق نفوذ.

ورأى جيرار أرو -في زاويته بالمجلة- أن عام 2025 شكل نقطة تحول تاريخية قلبت المسلمات التي حكمت النظام الدولي منذ عقود، وأدخلت أوروبا في مرحلة غير مسبوقة من العزلة وعدم اليقين.

ونبه الكاتب إلى أن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوية إلى السلطة كانت إعلان تحول جديد، إذ لم يعد كما كان في ولايته الأولى يقوم بارتجال ومناورات حادة بعض الشيء ولكن بلا عواقب تذكر، بل تحول إلى تنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى إعادة صياغة الداخل الأميركي وتقويض أسس التحالفات الغربية التقليدية.

(LtoR) Swedish Defense Minister Pal Jonson, German Defence Minister Boris Pistorius, European Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas, Luxembourg Defence minister Yuriko Backes and EU Commissioner for Defence and Space Andrius Kubilius speak together ahead of a Defence Council meeting at the EU headquarters in Brussels on May 20, 2024. (Photo by JOHN THYS / AFP)
صورة على هامش اجتماع مجلس الدفاع في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (الفرنسية)

فداخليا، أضعف ترامب مؤسسات الرقابة والتوازن -كما يرى الكاتب- وخارجيا أعلن عمليا نهاية فكرة "الغرب" كشراكة سياسية وقيمية، إذ لم يعد يعامل أوروبا كحليف، بل كمنافس أو حتى كمستهدف، كما أظهر فرض الرسوم الجمركية، والتشكيك في التزام واشنطن بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والدعم الصريح لحركات اليمين المتطرف الساعية إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي.

في ظل هذا التحول -كما يقول أرو- وجد الأوروبيون أنفسهم وحدهم في عالم أكثر خطورة، وهم غير مستعدين سياسيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا لمواجهة التحديات، بسبب أزماتهم الداخلية، وتناقض مصالحهم، واستمرارهم في الرهان على أن ترامب مجرد "مرحلة عابرة"، مما عمق ضعفهم وشجع قوى أخرى، وعلى رأسها الصين، على استغلال هذا الوهن اقتصاديا وإستراتيجيا.

استقلال أوروبا أصبح على المحك، ولن يكون الحفاظ عليه ممكنا من دون تضحيات جسيمة وقرارات حاسمة

ورغم بروز مؤشرات على صحوة أوروبية، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي وتغير بعض السياسات الاقتصادية، يحذر الكاتب من أن هذه الاستجابة قد تكون متأخرة وغير كافية بسبب بطء القرار الأوروبي وثقافة التسويات.

في المقابل، كشف عام 2025 تأكيد الصين لمكانتها كقوة عظمى قادرة على مواجهة الولايات المتحدة وفرض توازن ردع فعلي، في وقت تواصل فيه روسيا السعي إلى توسيع نفوذها بلا اكتراث بالقانون الدولي.

وخلص جيرار أرو إلى أن العالم بات يدار بمنطق تقاسم مناطق النفوذ بين قوى كبرى، وأن استقلال أوروبا أصبح على المحك، ولن يكون الحفاظ عليه ممكنا من دون تضحيات جسيمة وقرارات حاسمة.

المصدر: لوبوان

