صحف عالمية: لم يبق لسكان غزة أماكن يحتمون فيها

هيمنت الأوضاع القاسية في قطاع غزة على اهتمامات صحف ومواقع عالمية، وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية في مقال إن سكان غزة يتأهبون لمنخفض جوي جديد ويتطلعون في الوقت نفسه لبصيص أمل عن تقدم مسار إنهاء الحرب.

وأضافت الصحيفة أن الآباء يستعدون للعواصف المرتقبة بتعزيز الخيام المهترئة بقطع خشبية قديمة أويتفقدون الحواف الممزقة والثقوب في الأغطية، بينما في داخل المنازل تستعد الأمهات وسط الرطوبة والأغراض البالية.

وأشارت إلى أن فرق الطوارئ حذرت أهالي غزة من خطر البقاء في المباني المتهالكة، لكن المشكلة أنه مع تحول مساحات شاسعة من القطاع إلى ركام لم يتبق سوى أماكن قليلة للاحتماء من المطر.

ومن جهة أخرى، أوردت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أنها رصدت -اعتمادا على صور للأقمار الاصطناعية ومقاطع فيديو التقطها سكان غزة- أكثر من 100 كتلة صفراء من المفترض أن تحدد وقف إطلاق النار، لكن الجيش الإسرائيلي يضعها دون مراعاة الخط الأصفر المتفق عليه.

وتضيف الصحيفة أنه "منذ أكتوبر/تشرين الأول يواصل الجيش الإسرائيلي رسم خطه الأصفر مربعا تلو الآخر متوغلا داخل قطاع غزة أكثر بكثير مما كان مخططا له في الأصل، مشيرة إلى أن هذا الخط الذي يعد من شروط وقف إطلاق النار يهدف إلى تحديد المنطقة الشرقية التي يجب على الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها، مما يسمح لسكان غزة العودة إلى بعض الأحياء التي كانت خاضعة لأوامر الإخلاء.

ويخشى الفلسطينيون ومراقبون غربيون -تضيف الصحيفة الفرنسية- أن يصبح هذا الخط الذي كان من المفترض أن يمثل انسحابا إسرائيليا أوليا دائما.

لوحة شطرنج

وبخصوص الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بـ "جمهورية أرض الصومال"، قالت صحيفة جيروزاليم بوست في تحليل إن "هذا الاعتراف قد يدعو إلى الاعتقاد ببداية عهد جديد من الصراع الإستراتيجي في القرن الأفريقي، لكن الحقيقة هي أن المنطقة تبدو أشبه بلوحة شطرنج إستراتيجية لا كما هي عليه في الواقع".

وتضيف الصحيفة الإسرائيلية أن منطقة القرن الأفريقي فقيرة بالموارد، لأن عددا من دوله ضعيفة، وتتابع أن "الكثير من الدول القريبة والبعيدة لديها مصالح في هذه المنطقة ولكنها ترجمت هذه المصالح إلى انخراط محدود".

أما صحيفة لوموند الفرنسية، فنشرت مقالا ينتقد تراجع الدورالأوروبي في العالم، ويحمل القادة الأوروبيين مسؤولية ذلك. ويرى المقال أن الاتحاد الأوروبي أقل قدرة على مقاومة ما سماه اعتداءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القانون الدولي في أوكرانيا، بالنظر إلى أنه "أيد بنفسه -أي الاتحاد الأوروبي- مثل هذه الانتهاكات في قطاع غزة".

وأضاف المقال أن "سياسة الكيل بمكيالين أضعفت أوروبا أمام روسيا وخذلتها في غزة".