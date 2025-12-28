ذا هيل: هذه المبادرات بصيص نور في ليل السودان الحالك

مع تصاعد أهوال الحرب في السودان، يتركز ما يسمعه العالم على وحشية الإنسان، ولكن خلف هذه الصورة القاتمة، يلوح بريق إنسانية يمثله آلاف السودانيين الذين ينهضون، رغم الكلفة الباهظة، لإنقاذ جيرانهم.

بهذه المقدمة، تحدث موقع ذا هيل الأميركي -في مقال بقلم دون تشيدل وجون بريندرغاست- عن جانب إنساني مضيء وسط الحرب المدمرة في السودان، للتنبيه إلى أن مشاهد العنف والانتهاكات الواسعة لا تلغي وجود سودانيين يضحون بحياتهم لإنقاذ الآخرين.

وأبرز الكاتبَان نموذج الدكتور جمال الطيب، الذي واصل العمل في مستشفى "النو" بأم درمان رغم انهيار النظام الصحي ونقص الإمكانات والمخاطر الأمنية، منقذا مئات الأرواح في ظروف قاسية، وهو ما أهله لنيل جائزة أورورا لإيقاظ الإنسانية التي تكرم الأفراد الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين، تقديرا لالتزامه الراسخ بخدمة الشعب السوداني وسط الحرب المدمرة.

ويضع المقال هذه القصة الفردية في سياق مأساة إنسانية شاملة، حيث يواجه السودان أكبر أزمة نزوح وأضخم كارثة إنسانية مسجلة، مع عشرات الملايين المحتاجين للمساعدة وملايين الناس الذين بقوا بلا مأوى.

كما سلط الكاتبان الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه "غرف الاستجابة الطارئة" التي أنشأتها المجتمعات المحلية، وتقودها النساء في الغالب، لتوفير الغذاء والدواء وإجلاء الفئات الأضعف، في ظل منع أطراف النزاع وصول المنظمات الدولية.

ويحذر المقال من أن هذه المبادرات الشعبية، رغم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام وفعاليتها العالية، باتت مهددة بالانهيار بسبب نقص التمويل وتراجع الدعم الدولي، لا سيما بعد توقف مساهمات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

يقول أحد المتطوعين في إحدى غرف الاستجابة الطارئة قرب مستشفى الدكتور الطيب إن الطعام ينفد أحيانا قبل خدمة جميع المنتظرين في الطابور، متأسفا لأنه اضطر مؤخرا إلى إبلاغ أم بأنه لم يتبق شيء لطفليها.

وأضاف "عدت إلى المنزل ولم أستطع التحدث مع عائلتي تلك الليلة. كان الشعور بالخزي ثقيلا علي لأن في بطني طعاما في حين لم يحصل الأطفال على شيء".

ويؤكد الكاتبان أن صمود السودانيين وإصرارهم على الكرامة والسلام يمثلان مصدر أمل حقيقي، ودعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود الإنسانية والضغط على الأطراف الخارجية التي تؤجج الصراع.