مع تنامي استخداماتها.. الصين تعدل القانون لتنظيم تحليق المسيرات

أقرت الصين، اليوم السبت، قانونا معدلا ينظم للمرة الأولى رسميا عمليات تحليق المسيرات، بعد تنامي استخداماتها في البلاد في مجالات عدة بينها نقل البضائع وتوصيل الطلبات.

وأضافت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بندا على قانون الطيران المدني، يعنى بإصدار شهادة صلاحية الطائرات المسيرة للطيران، ما يسد فجوة تنظيمية رئيسية في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الخطوة من شأنها إعادة تشكيل قطاعي المسيرات و"اقتصاد الارتفاعات المنخفضة" سريعي النمو في البلاد.

مسارات شحن منخفضة

وأطلقت عدة مدن صينية مؤخرا مسارات موحدة عدة للطائرات المسيرة تربط مناطق مترامية وجزرا بها بالبر الرئيسي، ما يتيح نقل البضائع لمسافات تصل إلى عشرات الكيلومترات.

وتقول شركات معنية بتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة إن تكلفة شحن هاتف محمول بواسطة طائرة مسيرة لجزيرة نائية لا تتجاوز 18 يوانا (حوالي 2.5 دولار أمريكي)، مقابل أكثر من 200 يوان (حوالي 28.3 دولارا أمريكيا) لتذكرة ذهاب وعودة إلى وسط المدينة.

اقتصاد مزدهر

ويعد "اقتصاد الارتفاعات المنخفضة" مبادرة إستراتيجية وطنية في الصين تركز على الأنشطة التجارية الجوية التي تقل عن 3 آلاف متر.

ويُتوقع أن ينمو القطاع إلى أكثر من تريليوني يوان (280 مليار دولار) بحلول عام 2030، مقابل 1.5 تريليون يوان في عام 2025، وفقا لتقديرات الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة بكين وإدارة الطيران المدني الصينية.

وبموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في أول يوليو/تموز، يجب على جميع الكيانات المشاركة في تصميم الطائرات المسيرة وإنتاجها واستيرادها وصيانتها وتشغيلها الحصول على شهادة صلاحية للطيران.

وكانت الصين قد طبقت "لوائح مؤقتة" للطائرات المسيرة اعتبارا من عام 2024 نصت على وجوب تسجيل المسيرات المدنية بأسماء حقيقية.

كما نصت اللوائح على أن الطائرات المدنية الصغيرة والخفيفة والصغيرة غير المأهولة لا تحتاج إلى شهادة صلاحية للطيران، في حين ألزمت الطائرات المتوسطة والكبيرة بالتقدم بطلب إلى هيئة الطيران المدني للحصول على تلك الشهادة.

وتوسع سوق الطائرات المسيرة في الصين سريعا، إذ سُجلت بلاغات السنوات الماضية في مدن عدة لتأخيرات في الرحلات الجوية بسبب عمليات مخالفة للقانون للطائرات المسيرة مما أدى إلى فرض غرامات وعقوبات أخرى.

وصارت الخدمات اللوجستية للطائرات المسيرة محركا مهما لاقتصاد الارتفاعات المنخفضة الصيني، إذ تشير بيانات وزارة النقل الصينية إلى أنه جرى توصيل 2.7 مليون طرد تحتوي على مختلف الشحنات من وجبات الشطائر إلى الأدوية المنقذة للحياة خلال عام 2024.