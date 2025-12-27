زيلينسكي: خطة الضمانات الأمنية جاهزة بنسبة 90% وسألتقي ترامب الأحد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن خطة الضمانات الأمنية لأوكرانيا والمؤلفة من 20 نقطة "جاهزة بنسبة 90%"، مضيفا أنه سيتوجه للولايات المتحدة لمقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشتها.

وأضاف زيلينسكي لصحفيين أنه سيلتقي الرئيس الأميركي في فلوريدا، الأحد، لمناقشة هذه الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وتابع إنه ستجري مناقشة "اتفاق اقتصادي"، لكنه استدرك أنه "لا يمكنه تأكيد ما إذا كان سيتم وضع الصيغة النهائية لأي شيء". ولفت إلى أن الجانب الأوكراني سيطرح "مسائل تتعلق بالأراضي".

ترامب: زيلينسكي لا يمتلك شيئا

من جانبه، صعّد ترامب من لهجته تجاه زيلينسكي، إنه "لا يمتلك أي شيء حتى أوافق عليه".

وفي مقابلة لموقع بوليتيكو نُشرت الجمعة، قال ترامب بشأن القمة التي تعقد الأحد "لا يمتلك الرئيس الأوكراني أي شيء حتى أوافق عليه"، مردفا "لذا سنرى ما لديه".

وأضاف ترامب أنه يعتبر نفسه صاحب القرار النهائي في أي اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا، مشددا على أن أي مبادرة لا تكتسب قيمة، قبل أن تحظى بموافقته.

مشاركة هاتفية أوروبية

من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية "إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ستنضم إلى مكالمة هاتفية، اليوم السبت، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي وزعماء أوروبيين آخرين، دون مزيد من التوضيحات".

يأتي ذلك بعد أن قال زيلينسكي إن أوكرانيا "تود أن يشارك الأوروبيون"، لكنه شكك في مدى إمكانية حدوث هذا في غضون فترة قصيرة.

وتابع: "يجب علينا، بلا شك، إيجاد صيغة في المستقبل القريب لا تقتصر فيها المشاركة على أوكرانيا والولايات المتحدة فقط، بل أن تكون أوروبا ممثلة أيضا".

جهود مكثفة

ويأتي الاجتماع المعلن بين ترامب وزيلينسكي في أحدث تطور لجهود دبلوماسية مكثفة أميركية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي استمرت قرابة 4 سنوات.

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد أن أشار، الخميس، إلى أنه أجرى "حوارا جيدا" مع المبعوث الخاص الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، يوم الجمعة، إن الكرملين كان على اتصال بالفعل بممثلي الولايات المتحدة منذ أن اجتمع المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف أخيرا بالمبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر في فلوريدا، مضيفا أنه "جرى الاتفاق على مواصلة الحوار".