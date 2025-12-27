قطر تعرب عن رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال

أعربت دولة قطر عن رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وإجراء أحاديا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، ويشكل مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وشدد البيان على رفض دولة قطر لأي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال، مؤكدة دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على أمن الصومال واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق.

وأكدت الوزارة -في بيانها- أن الأحرى بسلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بدولة فلسطين، التي أجمع المجتمع الدولي على حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، بدلا من الاستمرار في تقويض الشرعية الدولية والمضي في سياساتها الرعناء التي تسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والإقليم.

وجددت دولة قطر موقفها الثابت الداعم لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، كما جددت دعوتها إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية وتضافر الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -أمس الجمعة- الاعتراف الرسمي بإقليم أرض الصومال "دولة مستقلة وذات سيادة".

وأوضح مكتب نتنياهو أن الإعلان جاء بتوقيع مشترك بين رئيس وزراء الاحتلال ووزير خارجيته جدعون ساعر ورئيس ما تسمى جمهورية أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، "بما يتماشى مع اتفاقات أبراهام التي تم التوصل إليها بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه تحدث مع رئيس "أرض الصومال"، مؤكدا التوقيع على "اعتراف متبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة"، تشمل تعيين سفراء وفتح سفارات في البلدين. وأكد أنه وجّه وزارته للعمل فورا على "إضفاء الطابع المؤسسي للعلاقات في مختلف المجالات".