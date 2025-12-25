سياسة|زامبيا

الغموض يحيط بحزمة مساعدات أميركية لزامبيا

FILE PHOTO: Zambia's President Hakainde Hichilema pictured at an international meeting in Angola, December 4, 2024. REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo
رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما قال إن بلاده ستدعم مشاركة الشركات الأميركية في قطاع التعدين المحلي (رويترز)
أجّلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرف حزمة مساعدات صحية بقيمة 1.5 مليار دولار لزامبيا، بينما تضغط في الوقت نفسه للحصول على وصول أكبر إلى المعادن الحيوية في البلاد.

ونشرت مجلة أفريكا ريبورت تقريرا يفيد بأن إدارة ترامب أجّلت صرف تلك الحزمة لزامبيا منددة بما وصفته سوء معاملة الشركات الأميركية هناك، في حين أكد الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما أن إعادة ضبط العلاقات الاقتصادية مع واشنطن باتت مطروحة.

وقالت المجلة إن الصفقة المخطط لها، والتي تمتد 5 سنوات، كان من المتوقع توقيعها هذا الشهر، بعد 6 أشهر من إعلان واشنطن خفض 50 مليون دولار من مساعداتها لزامبيا بسبب تقارير عن سرقة واسعة للأدوية العامة الممولة من المانحين.

Trucks at the 'Black Mountain', the concession of Enviro Processing Limited that holds much of Kabwe’s mine lead waste in Kabwe, Zambia [Trajectory Media/HRW via Al Jazeera]
شاحنات عند "الجبل الأسود"، الذي يحتوي على جزء كبير من نفايات الرصاص من منجم كابوي في زامبيا (الجزيرة)

وكان من المقرر أن تُعزّز هذه الأموال بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار للبنية التحتية، خصوصا الطرق الريفية لربط المجتمعات بالأسواق في مناطق التعدين والزراعة، على أن يبدأ تسليم أول 300 مليون دولار في أبريل/نيسان 2026.

وخلال مؤتمر صحفي في لوساكا 8 ديسمبر/كانون الأول، أوضح مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال، كاليب أور، أن واشنطن تريد وصولاً أكبر إلى معادن زامبيا وفرصا أوسع للشركات الأميركية مقابل المساعدات الصحية.

وأضاف أور أن القطاع الخاص الأميركي يجد صعوبة في الاستثمار بسبب بيئة تنظيمية بطيئة وغير شفافة.

من جانبه، قال الرئيس هيشيليما إن بلاده ستدعم مشاركة الشركات الأميركية في قطاع التعدين المحلي، مؤكدا ثقته في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المساعدات.

ويشير تقرير أفريكا ريبورت إلى أن المساعدات الصحية الأميركية كانت ستخفف القلق لدى المرضى، إذ يعتمد علاج الأمراض الثلاثة الأكثر تسببا في الوفاة (الإيدز، والسل، والملاريا) على تمويل المانحين.

صورة أرشيفية لمصابين بالكوليرا في مستشفى ميداني بمدينة لوساكا، زامبيا (الفرنسية)

ويوجد نحو 1.3 مليون زامبي مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية "إتش آي في" يتلقون علاجا مضادا للفيروسات بتمويل يتجاوز 90% من المانحين.

في المقابل، أشار السفير الأميركي في زامبيا مايكل غونزاليس في مقابلة مع الإعلام الرسمي في 18 ديسمبر/كانون الأول إلى أن الشركات الأميركية غير قادرة على العمل في زامبيا بسبب "عوائق بيروقراطية وفساد".

وأكد أن المساعدات ستُستخدم بالتوازي مع التزامات الحكومة لإجراء إصلاحات أساسية تجعل بيئة الأعمال أكثر شفافية وعدلاً.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بيانا حول الدول الأفريقية المشمولة بالمخطط الصحي الجديد، لكن زامبيا لم تكن ضمن القائمة.

المصدر: أفريكا ريبورت

