رسالة شهيد من قلب الحصار تتحول إلى وصية حياة لأطفاله في غزة

في أحد فصول مدرسة تحولت إلى مركز إيواء بمدينة غزة، جلست أسرة الشهيد الفلسطيني المقاوم خالد أبو عودة تتابع مقطع فيديو قصير، لكنه كان كفيلا بأن يختصر حياة كاملة من الأبوة والحب والوصية.

فيديو سجله خالد لأطفاله قبل استشهاده، حين أدرك أنه محاصر مع عدد من رفاقه المقاومين في بيت حانون شمال قطاع غزة، وأدرك حينها أن اللقاء قد لا يتكرر.

في التسجيل، بدا صوت الشهيد هادئا وحانيا، يودع أبناءه أكرم ومنير وسلمى بكلمات الأب الأخير: حب، ووصايا بالقرآن والصلاة، وتأكيد على القوة والتفوق، وحنان خاص لابنته الصغيرة التي سماها "الأميرة". رسالة لم تكن فقط وداعا، بل محاولة لزرع الطمأنينة في قلوب أطفاله وهو يواجه مصيره.

الجزيرة مباشر رصدت لحظة مشاهدة العائلة للفيديو داخل مركز الإيواء، حيث امتزج الصبر بالحزن، والفخر بالفقد.

أم خالد، والدة الشهيد، تحدثت بصوت مثقل بالشوق عن ابنها الذي وصفته بالبار بأهله، صاحب الخلق الرفيع الذي لم يؤذِ أحدا يوما. قالت إن العائلة نزحت مع بداية الحرب، وبقي خالد في بيت حانون، لتغلق الطرق بينهم ويطول الفراق قرابة عام ونصف، لم يكن التواصل خلاله ممكنا إلا عبر مقاطع فيديو متقطعة.

رسالة خالدة

وتروي أم خالد أن فيديو الوصية جاء بعد مكالمة عفوية اشتكت فيها له من شقاوة حفيدته سلمى واشتياقها لوالدها، ليصل الرد على هيئة رسالة خالدة، أوصى فيها بابنته وأغدق عليها حبا وحنانا، وكأنه كان يشعر أن الوقت يضيق.

زوجة الشهيد بدورها استقبلت خبر الاستشهاد بالصبر والاحتساب، تقول إن خالد كان نعم الزوج ونعم الأب، حريصا على تربية أبنائه على القرآن والصلاة والتميز. تؤكد أن وصاياه لم تكن مفاجئة، بل كانت امتدادا لحياته معهم، ولحلمه بأن يراهم شيئا عظيما في المستقبل.

وفي مشهد إنساني مؤثر، تحدث أطفال الشهيد أمام الكاميرا. منير، الطالب في الصف الثالث، ألقى قصيدة حماسية مهداها لوالده، بصوت ثابت يفوق عمره، بينما اكتفت سلمى، طالبة الصف الأول، بالقول إنها تحب والدها كثيرا، فيما استعاد أكرم، الابن البكر، صورة الأب الذي لم يكن يرد طلبا لأبنائه.

إعلان

وعندما سئل الأطفال عن وصية والدهم، أجابوا بصوت واحد: "نحفظ القرآن". وبدأ منير بتلاوة آيات من سورة طه، في لحظة اختلط فيها صوت التلاوة بصدى الغياب.

تقول أم خالد وهي تنظر إلى أحفادها: "نحمد الله، وربنا يقدرنا نربيهم كما ربينا والدهم، ليخرجوا مثله أو أحسن منه". كلمات تختصر رحلة فقد، لكنها أيضا تعكس إصرارا على الاستمرار.