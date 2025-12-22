من هو فانيل سارفاروف القائد العسكري الروسي الذي اغتيل في موسكو؟

موسكو- قُتل رئيس مديرية التدريب العملياتي التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق فانيل سارفاروف، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين في موسكو.

ووقع الحادث في نحو الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في وقت كان سارفاروف يقود سيارة "كيا سورينتو" خارجا من فناء مبنى سكني في شارع ياسينيفايا جنوبي العاصمة الروسية. ونُقل إلى المستشفى في حالة خطرة، حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وصرحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، أن سافاروف قُتل متأثرا بجراحه جراء انفجار عبوة مغناطيسية ناسفة زرعت أسفل سيارته.

عدة فرضيات

وقالت بيترينكو إنه "بناءً على تعليمات رئيس اللجنة، تم إيفاد محققين جنائيين ذوي خبرة لتقديم المساعدة العملية في حل الجريمة"، مضيفة أن معاينة مسرح الجريمة لا تزال جارية وسيطلب التحقيق إجراء فحوصات، بما في ذلك فحوصات الطب الشرعي والمتفجرات.

ووفقا لها، تجري عملية استجواب شهود العيان ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، مشيرة إلى أن التحقيق يتابع عدة فرضيات بشأن الجريمة، منها تورط المخابرات الأوكرانية في عملية القتل.

من جانبه، صرح المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الأجهزة الأمنية أبلغت الرئيس فلاديمير بوتين فورا مقتل الفريق سارفاروف.

ويعتبر مقتل المسؤول العسكري الروسي البارز واحدا من أبرز عمليات الاغتيال التي تتهم فيها السلطات الروسية رسميا أو غير رسمي أجهزة الأمن الأوكرانية بالوقوف وراءها.

عمليات اغتيال

ومن أبرز من استهدفتهم هذه العمليات:

داريا دوغينا ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين في 20 أغسطس/آب 2022، قُتلت في تفجير سيارة مفخخة بمنطقة موسكو.

المدوّن العسكري فلادلين تاتارسكي (اسمه الحقيقي مكسيم فومين)، قُتل في انفجار داخل مقهى في سانت بطرسبرغ في أمسية إبداعية في 2 أبريل/نيسان 2023.

محاولة اغتيال الرئيس المشارك لحزب "روسيا العادلة-من أجل الحقيقة" زاخار بريلبين، بتفجير سيارته على طريق سريع في مقاطعة بورسكي بمنطقة نيجني نوفغورود، وأسفر الانفجار عن مقتل مساعده ألكسندر شوبين وهو عضو في كتيبة "أوبلوت" التابعة للحرس الوطني الروسي.

العضو السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، والذي كان قد انتقل إلى روسيا، واغتيل رميا بالرصاص في حي أودينتسوفو بمقاطعة موسكو في 10 يوليو/تموز 2023.

اغتيال نائب رئيس قسم التعبئة والقائد السابق للغواصة "كراسنودار" ستانيسلاف رجيتسكي في 10 يوليو/تموز 2023 أثناء ممارسته رياضة الجري في متنزه زاتون بمدينة كراسنودار.

اغتيال إيغور كيريلوف رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية ومساعده في موسكو في 17 ديسمبر/كانون الأول 2024 بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع زُرعت على دراجة نارية مركونة قرب مدخل مبنى سكني.

اغتيال وزير الطاقة السابق لجمهورية لوغانسك قسطنطين زافيزينوف، بطلق ناري في الرأس في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في حي إسترا بمقاطعة موسكو.

اغتيال أرمين ساركيسيان مؤسس كتيبة القوات الخاصة "أربات" في انفجار بمجمع سكني في موسكو في 3 فبراير/شباط 2025.

سجل عسكري

في المقابل، غالبا ما ترفض كييف تأكيد تورطها المباشر في عمليات الاغتيال، لكن ممثلي أجهزة المخابرات الأوكرانية، وخاصة رئيس مديريتها كيريل بودانوف، صرحوا مرارا وتكرارا بأنهم يواصلون العمل على القضاء على من يصفونهم بالمتورطين في الأعمال العسكرية ضد أوكرانيا.

إعلان

ووُلد سافاروف في 11 مارس/آذار 1969 في غريمياشينسك بمقاطعة بيرم. وتخرج من كلية "قازان العليا لقيادة الدبابات" عام 1990، ومن "أكاديمية المارشال مالينوفسكي العسكرية للقوات المدرعة" سنة 1999. وفي عام 2008، تخرج من "الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".

بين عامي 1992 و2003، خدم في النزاع الأوسيتي-الإنغوشي (صراع شرق بريغورودني) والحرب الشيشانية. ومن سنة 2015 إلى 2016، تولى مهاما في تنظيم وإدارة العمليات في سوريا.

وفي عام 2016، عُيّن رئيسا لمديرية التدريب العملياتي للقوات المسلحة الروسية. وفي 22 فبراير/شباط 2018، مُنح رتبة فريق بمرسوم من الرئيس الروسي.

حصل سارفاروف على "وسام الشجاعة" سنة 1995، وميدالية سوفوروف سنة 2000، وميدالية وسام "الاستحقاق للوطن" من الدرجة الثانية عام 2003، ووسام "الاستحقاق العسكري" عام 2014، وميدالية وسام "الاستحقاق للوطن" من الدرجة الأولى سنة 2014. كما مُنح لقب "مختص عسكري مُكرّم في روسيا" عام 2016.