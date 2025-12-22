ماذا قال مراسل الجزيرة عن عملية اغتيال قائد عمليات الجيش الروسي؟

أعلنت هيئة التحقيقات الفدرالية الروسية مقتل اللواء فانيل سافوروف، رئيس إدارة التدريب العملياتي في الجيش الروسي، بتفجير سيارته في العاصمة موسكو، ووقع الانفجار في الساعة السابعة صباحا بتوقيت موسكو عند مغادرة الجنرال منزله باتجاه عمله، بعد تحرك السيارة بضعة أمتار فقط.

وأوضح مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شواج، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفل السيارة، وفارق الجنرال الحياة في المستشفى بعد فشل كل المحاولات لإنقاذه، في حادث يضاف إلى سلسلة اغتيالات طالت مسؤولين عسكريين كبارا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أشار شواج إلى أن هيئة التحقيقات الفدرالية تشير بحسب المعطيات الأولية إلى الاستخبارات الأوكرانية بالضلوع في العملية.

ويتطابق السيناريو تقريبا مع طريقة اغتيال مسؤولين عسكريين روس آخرين، في مقدمتهم كيريلوف، نائب رئيس هيئة الأركان وقائد سلاح الكيميائي الروسي، الذي اغتيل بالطريقة نفسها.

وأثار استمرار هذه الاغتيالات لشخصيات أمنية عسكرية كبيرة تساؤلات جدية في روسيا عن الاختراقات الأمنية العميقة داخل البلاد، كما يطرح الحادث أسئلة خطرة عن غياب الحماية الخاصة لقادة عسكريين رفيعي المستوى في قيادة الأركان ووزارة الدفاع الروسية.

ولفت شواج إلى أن الجنرال المغتال كان يقود سيارته بمفرده دون أي حماية أو مرافقة، ويحمل المنصب القيادي الكبير الذي كان يشغله، كرئيس لإدارة العمليات القتالية في القوات المسلحة الروسية، وزنا عسكريا كبيرا، خاصة وأن له باعا طويلا في العمليات العسكرية الروسية في سوريا عام 2016 والشيشان وأوسيتيا المنفصلة عن جورجيا.

ووقع التفجير في مجمع سكني كثيف السكان على أطراف موسكو، وأوضح شواج أن المكان عبارة عن مواقف للسيارات تابعة لسكان البنايات، في منطقة غير مصنفة ضمن الأحياء الراقية أو وسط المدينة.

ومن جهة أخرى، توقع شواج أن تستغل القيادة الروسية هذا الاغتيال لتوجيه الاتهام للجانب الأوكراني بمحاولة عرقلة عملية التسوية السياسية.

توقيت العملية

ويأتي التوقيت حساسا بالنظر إلى الأنباء شبه المبشرة ببعض الأجواء الإيجابية في المباحثات الأخيرة التي أجراها المبعوث الروسي في ميامي، والذي من المفترض أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم ويقدم له تقريرا مفصلا عن المفاوضات مع الأميركيين.

وعلى صعيد ردود الفعل المتوقعة، رجح شواج أن تكون هناك تصريحات رسمية روسية خلال الساعات القادمة من وزارة الدفاع والمتحدث باسم الكرملين.

وتحاول موسكو عادة تقديم مثل هذه العمليات على أنها محاولات يائسة من الجانب الأوكراني لإيصال رسالة إلى داعميه في الغرب بأن القوات الأوكرانية قادرة على المقاومة واختراق العمق الروسي.

وأشار شواج إلى أن أوكرانيا تتمكن فعليا من تحقيق جزء من هذه الأهداف، كما يظهر من خلال استهداف منشآت البنية التحتية وخاصة منشآت الطاقة والموانئ ومناطق عسكرية أخرى، وتعكس هذه العمليات قدرة أوكرانيا على تنفيذ عمليات نوعية تهدف إلى إثبات قدرتها أمام حلفائها الغربيين.

وفي إطار التحليل الأمني، أوضح شواج أن الحادث يطرح تساؤلات خطرة عن مدى فعالية التأمين الأمني في موسكو رغم انتشار الكاميرات الواسع.

ولفت شواج إلى أن شخصيات كبيرة معروفة أماكن إقامتها بشكل مفصل، وأن كاميرات ترصد كل حركة الناس في موسكو بأدق تفاصيلها، الأمر الذي يجعل تكرار مثل هذه الاغتيالات لافتا للانتباه ويطرح أسئلة جدية عن الإجراءات الأمنية المتبعة.

وأظهرت الصور المتداولة للسيارة المستهدفة حجم الدمار الذي لحق بها في موقف السيارات، ويعكس المشهد قدرة المنفذين على الوصول إلى أهدافهم رغم كل الإجراءات الأمنية المفترضة في العاصمة الروسية، في ظل حرب مستمرة منذ أربع سنوات شهدت اختراقات أمنية كبيرة على مستويات رفيعة.