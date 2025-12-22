غارديان تحذر: المتطرفون يستنسخون الأصوات بالذكاء الاصطناعي

قالت صحيفة غارديان البريطانية إن باحثين وخبراء في شؤون مكافحة الإرهاب يحذرون من تصاعد استخدام الجماعات المتطرفة تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما استنساخ الأصوات والترجمة التوليدية، في تعزيز دعايتهم وتوسيع انتشارهم عالميا.

وأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم بن ماكوتش- إلى أن هذه الأدوات تمكن جماعات تمتد من النازيين الجدد إلى تنظيم الدولة، من إعادة إنتاج خطابات وشخصيات مؤثرة في تاريخها، وتحويل مواد أيديولوجية قديمة إلى محتوى صوتي حديث متعدد اللغات يحافظ على النبرة العاطفية وقوة الرسالة.

ويشير مختصون -حسب الصحيفة- إلى أن هذه القفزة التقنية تمثل تطورا نوعيا مقارنة بالأساليب السابقة التي اعتمدت على مترجمين بشريين أو أدوات بدائية محدودة التأثير.

وقد انتشرت في أوساط اليمين المتطرف تسجيلات صوتية مستنسخة بالذكاء الاصطناعي لخطب نازية قديمة، حصدت ملايين المشاهدات على منصات التواصل، كما تم تحويل نصوص متطرفة معروفة إلى كتب صوتية باستخدام نماذج صوتية تحاكي مؤلفيها، مما يمنحها تأثيرا جديدا على جمهور معاصر، حسب الصحيفة.

وبالفعل استطاع "التسريعيون" من النازيين الجدد (وهم الذين يخططون لأعمال إرهابية ضد حكومات غربية بهدف تسريع انهيار المجتمع) استغلال هذه الأدوات لنشر نسخ محدثة من رسائلهم الشديدة العنف، كما تقول الصحيفة.

وفي السياق المسلح، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص الأيديولوجية العربية إلى محتوى صوتي ومرئي جذاب بلغات متعددة، مما يسهل الوصول إلى جماهير جديدة خارج النطاق التقليدي.

ويؤكد الخبراء أن هذا التطور يعزز قدرة هذه الجماعات على التجنيد ونشر الأفكار، مستفيدين من أدوات متاحة مجانا أو بسهولة عبر الإنترنت.

وتحذر جهات مكافحة التطرف من أن هذا الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي يضيف تحديات جديدة أمام السلطات، في ظل تاريخ طويل من استغلال الجماعات المتطرفة للتقنيات الحديثة، من الإنترنت والعملات المشفرة إلى وسائل اتصال مشفرة.

ويجمع المختصون على أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل ساحة جديدة لمواجهة الجماعات الإرهابية، تتطلب استجابات أكثر تطورا وسرعة لمواجهة مخاطره المتنامية.