أحجار بناء "الليغو".. ابتكار لتخفيف شح الأسمنت في غزة

دفع منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الأسمنت، وعدة أشياء، إلى غزة، مهندسين من سكان القطاع إلى تطوير أحجار بناء يمكن تثبيتها بطريقة تشبه لعبة "الليغو" الشهيرة.

وقال المهندسان سليمان أبو حسنين وأكرم جودة للجزيرة مباشر إنهما طورا هذه الأحجار في محاولة عملية لمساعدة النازحين على بناء مأوى مؤقت لهم.

وذكر المهندس سليمان أن هذه الأحجار صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن العديد من الدول، ومنها دول عربية، بدأت باستخدامه ضمن توجه عالمي نحو الاستدامة والمباني الخضراء.

وأوضح أنه وزميله تمكنا من تطوير ماكينة صناعة الأحجار محليا خلال الحرب حسب المقاييس العالمية للإنتاج.

بدوره، أوضح المهندس أكرم جودة للجزيرة مباشر، أن الدوائر الموجودة في الأحجار تساعد على عزل الحرارة عبر خلق تيار هواء، بالإضافة إلى استخدامها في تركيب تمديدات الكهرباء والماء أثناء البناء فلا يتم تكسير الجدران بعد البناء.