وول ستريت جورنال: هكذا حصل بوتين على مبعوثه الأميركي المفضل

تحدثت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير عن كيفية صعود ستيفن ويتكوف رجل الأعمال وصديق الرئيس دونالد ترامب إلى مكانة دبلوماسية غير تقليدية مع روسيا بعد فوز صديقه في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024.

وألقت الصحيفة الضوء على دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المساهمة في صعود ويتكوف، قائلة إن بوتين استطاع، رغم تزايد الاعتراضات من قبل المسؤولين الأميركيين التقليديين، تعزيز دور ويتكوف في الإدارة الأميركية وتوطيده.

تهميش الدبلوماسيين المحترفين

وأوضحت أن بوتين استطاع، من خلال خطط مدروسة، تهميش الدبلوماسيين المحترفين وتأمين دور ويتكوف كمبعوث رئيسي بين الولايات المتحدة وروسيا.

ففي فبراير/شباط الماضي، يقول التقرير إن ويتكوف التقى بكيريل دميتريف، رئيس صندوق الاستثمار السيادي الروسي في مطار موسكو، وهو الشخص الرئيسي الذي ينسق السياسات الاقتصادية والاستثمارية لروسيا مع الدول الأجنبية.

طمأن دميتريف ويتكوف أثناء توجههم من المطار إلى الكرملين. وكانت هذه الرحلة بمثابة خطوة حاسمة في تحويل ويتكوف من صديق لترامب إلى مبعوث دبلوماسي.

بعد الاجتماع الأول، اتضح أن بوتين كان يجهز واحدة من المفاجآت لويتكوف والتي أسهمت في صعود نجم الملياردير، وهي إطلاق سراح السجين الأميركي مارك فوغل

الاجتماع الأول ومفاجأة بوتين

واستمرت الصحيفة تقول إن بوتين استضاف ويتكوف لمدة 3 ساعات في الكرملين، حيث قدم له محاضرة مطولة عن تاريخ روسيا الذي يمتد لألف عام.

وكان الهدف من هذا الاجتماع هو تقييم مدى استعداد ويتكوف لفهم وتقدير وجهة النظر الروسية بخصوص العديد من القضايا الدولية. وخلال الاجتماع، كان بوتين يختبر ويتكوف لمعرفة ما إذا كان يتماشى حقا مع المنظور الروسي كما كان يظهر عليه، وفقا للصحيفة.

وبعد هذا الاجتماع الأول، اتضح أن بوتين كان يجهز واحدة من المفاجآت لويتكوف والتي أسهمت في صعود نجم الملياردير، وهي إطلاق سراح السجين الأميركي مارك فوغل، المعلم الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما في موسكو لحيازته القنب لأغراض طبية.

وقال التقرير إن هذه الخطوة اعتبرت بمثابة بادرة حسن نية من قبل روسيا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع إدارة ترامب الجديدة.

تجاوز الطرق الدبلوماسية التقليدية

وعاد فوغل، الذي تم نقله إلى موسكو خصوصا لهذا الغرض، إلى الولايات المتحدة برفقة ويتكوف وسط عاصفة ثلجية في فبراير/شباط الماضي، مع دموع الفرح في عينيه وهو يتصل بوالدته ليعلن عن حريته.

وأضاف التقرير أن ويتكوف اعتمد على شبكته من العلاقات الشخصية والتجارية لتعزيز دوره الجديد كمبعوث دبلوماسي. وبفضل شركاء مثل دميتريف، استطاع ويتكوف بناء قنوات جديدة للتواصل مع الكرملين، متجاوزا الطرق الدبلوماسية التقليدية.

هذه الخطوات، كما يورد التقرير، لم تقتصر على علاقات ويتكوف مع روسيا فقط، بل شملت أيضا مفاوضات حول قضايا إقليمية أخرى مثل النزاع في غزة وهجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى قناة السويس.

خيار مثالي لبوتين

وعما تم نقاشه في اجتماعه الأول مع الرئيس الروسي، وما يتمتع به ويتكوف من صفات شخصية أهلته للنجاح في خلق علاقات وثيقة ببوتين، قال التقرير إن ويتكوف أظهر خلال الاجتماع التعاطف مع الرؤى الروسية كما أظهر قدرة فائقة على فهم القضايا الدولية.

وترى وول ستريت جورنال أن هذه المهارات، إضافة إلى تلقيه دعما مستمرا من شخصيات مثل جاريد كوشنر، أسهمت في بروز ويتكوف ليصبح الخيار المثالي لبوتين لإجراء حوار مباشر ومثمر مع الإدارة الأميركية.

كما أن قدرة ويتكوف على تجاوز التعقيدات البيروقراطية التقليدية وتجميع فريق عمل صغير وفعال ساعده في تحقيق نجاحات ملموسة في دوره الجديد.

ويتكوف، الذي بدأ كصديق شخصي لترامب، نجح في تطوير دور دبلوماسي رئيسي بين الولايات المتحدة وروسيا.

وبعد النجاح الذي حققه ويتكوف في اجتماعاته مع بوتين، استمر في التعامل مع القضايا الحساسة بين البلدين، حيث أعاد تنظيم المحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا بطريقة غير تقليدية، بعيدا عن السياسات القديمة، مما أدى إلى دعوات جديدة للشركات الأميركية للاستثمار في مناطق مثل القطب الشمالي الروسي.

ووفقا للتقرير، فإن هذا التحول أظهر كيف يمكن للعلاقات الشخصية والشبكات التجارية أن تلعب دورا رئيسيا في تشكيل السياسة الدولية.

ويرى التقرير أيضا أن ويتكوف، الذي بدأ كصديق شخصي لترامب، نجح في تطوير دور دبلوماسي رئيسي بين الولايات المتحدة وروسيا. وبفضل إستراتيجيته غير التقليدية ونهجه المباشر والمستمد من خبراته التجارية، استطاع تحقيق تحولات دبلوماسية هامة.