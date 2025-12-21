عيد الميلاد في غزة بلا زينة والمسيحيون يكتفون بالصلوات

يستعد المسيحيون في قطاع غزة لإحياء عيد الميلاد هذا العام من دون مظاهر احتفال أو زينة، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال إدوارد أنطوان للجزيرة مباشر إن عائلته قررت عدم الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام والاكتفاء بأداء الصلوات، مشيرًا إلى أن الحزن يخيّم على قلوب المسيحيين مثل المسلمين نتيجة ما خلفته الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف "جميعنا فلسطينيون، وجميعنا نعاني من الاحتلال". وذكر أنه فقد والدته وشقيقته برصاص قناص إسرائيلي، مؤكدًا أنه لا يستطيع الشعور بالفرح بعد ما مرّت به أسرته.

الحزن يسكن القلوب

من جهتها، قالت فاتن السلفيتي، التي فقدت نجلها وزوجها خلال الحرب، إنها لن تحتفل بعيد الميلاد هذا العام.

وأضافت للجزيرة مباشر "ما حدث معنا صعب للغاية، والحزن يسكن قلوبنا"، معربة عن شوقها الكبير لزوجها ونجلها، وتمنّيها عودة الحياة الطبيعية إلى غزة.

وقالت إن الحرب لم تنتهِ فعليًا، مشيرة إلى استمرار الاحتلال في قصف المنازل، وأن الحياة لا تزال بالغة الصعوبة في القطاع.

بدورها، أكدت الطفلة مريم ترزي أنها لا تشعر ببهجة العيد، وتخشى عودة الحرب إلى غزة، معربة عن حزنها لفقدان أجواء عيد الميلاد والفرحة التي كانت ترافقه.