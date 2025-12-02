واي نت: ضغوط لإنشاء مدينة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

كشف تقرير إخباري نشره موقع "واي نت" التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت أن مسؤولين إسرائيليين من مجلس شومرون الإقليمي وبلدية مدينة روش هاعين الواقعة في المنطقة الوسطى من إسرائيل، أطلقوا مبادرة مشتركة لإنشاء مدينة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تحت اسم "روش هاعين الشرقية".

وأوضح التقرير أن المدينة الجديدة ستقام على أراضٍ حكومية في "مرتفعات السامرة الغربية" في القسم الشمالي من الضفة الغربية، وتستوعب أكثر من 130 ألف مستوطن.

ويرى المسؤولون أن المشروع يشكل امتدادا لرؤية "مليون في السامرة"، التي تهدف إلى زيادة عدد السكان إلى مليون نسمة وتعزيز الوجود الاستيطاني بحلول عام 2050.

ديمغرافي وإستراتيجي وأمني

ويؤكد المؤيدون للمشروع -مثل رئيس مجلس شومرون الإقليمي يوسي داغان، وراضي ساغي رئيس بلدية روش هاعين- أن الهدف من إنشاء المدينة ليس ديمغرافيا فحسب، بل إستراتيجيا وأمنيا بالدرجة الأولى.

كما أنهم يروجون لها على أنها تشكل "حزاما أمنيا" حيويا لوسط إسرائيل لحماية مناطق مثل روش هاعين من تهديدات مستقبلية مماثلة للهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويقول الصحفي الإسرائيلي اليشع بن كيمون في تقريره على موقع "واي نت" إن الإعلان عن المدينة المقترحة جاء خلال زيارة قام بها داغان وساغي لمزرعة "ليرنر"، التي تقع بين مستوطنات بدوئيل وليشم وبروخين وعيلي زهاف.

وأكد داغان أن قرب التلال من روش هاعين يبرز أهميتها الإستراتيجية. وتضم المنطقة أيضا مزرعة "شير ديفيد" التي تحمل اسم المقاول ديفيد ليبي، الذي قُتل في الحرب الأخيرة في قطاع غزة.

وأفاد التقرير بأن فرقا من مجلس شومرون وبلدية روش هاعين عملت خلال الشهرين الماضيين على إعداد خطة تشمل ربط الأحياء الشرقية لروش هاعين بمستوطنة ليشم لتشكيل كتلة عمرانية وزراعية متصلة. ودعا القائمون على المبادرة الحكومة إلى إقرار المشروع رسميا.