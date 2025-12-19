صحيفة روسية: أسطول الظل بات الآن تحت حماية عسكرية

سلطت الكاتبة الروسية إيفا فيشنفسكايا الضوء على الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط الروسية في البحر الأسود وبحر البلطيق، وقالت إن السويد أعلنت أن تلك الناقلات أصبحت تخضع لحراسة مسلحة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن موسكو عززت وجودها العسكري في بحر البلطيق.

ونقلت الكاتبة، في تقرير نشرته صحيفة "غازيتا" الروسية عن رئيس قسم العمليات في القوات البحرية السويدية ماركو بيتكوفيتش، قوله إن روسيا كثفت نشاطها البحري في المنطقة، مرجحا أن الأسطول البحري الروسي "يقدم، إلى حد ما، دعما" لما يُعرف بـ"أسطول الظل".

ووفقا للتقرير، فقد أكد مجلس الدوما الروسي هذه المعطيات، حيث صرّح عضو لجنة الدفاع أندريه كوليسنيك بأن ناقلات النفط تخضع للحماية منذ مطلع شهر يونيو/حزيران.

أسطول الظل

ويقصد بأسطول الظل شبكة من السفن التجارية التي يعتقد أنها تدار بشكل غير مباشر من روسيا للالتفاف على العقوبات الدولية خصوصا تلك المتعلقة بصادرات النفط.

ومن الصعب معرفة عدد سفن أسطول الظل الروسي، لكنّ هناك أرقاما تتحدث عن 940 سفينة، أي ما يمثل نحو 17% من أسطول نقل النفط العالمي.

وتتميز هذه السفن بملكية معقدة وأعلام دول أخرى مما يجعل من الصعب رصدها وربطها بروسيا، وتنقل نحو 61% من إجمالي صادرات روسيا البحرية من النفط التي تقدر بـ83 مليار يورو.

وذكرت الكاتبة أن القوات المسلحة السويدية رصدت وجود أشخاص مسلحين على متن ناقلات نفط قادمة من روسيا، تعتبرها ستوكهولم جزءا من "أسطول الظل" الروسي، يرجح أنهم عناصر من شركات أمنية خاصة.

جاء ذلك في تقرير بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية، نقلا عن ماركو بيتكوفيتش، الذي صرح قائلا: "لقد شاهدنا وتلقينا معلومات تفيد بوجود عسكريين بزي رسمي على متن بعض هذه السفن التابعة لما يُعرف بأسطول الظل".

أندريه كوليسنيك، عضو لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أكد صحة المعلومات المتعلقة بمرافقة قوافل حماية لناقلات النفط الروسية في بحر البلطيق

حماية الناقلات

من جهتها، أفادت مصادر هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية بأن تحركات روسيا تتمثل في "وجود شبه دائم" في عدة مناطق قريبة من مسارات الملاحة البحرية، وفقا للصحيفة.

وفي الوقت نفسه، شدد بيتكوفيتش على أنه لا يرى في هذه التطورات "خطرا مباشرا"، ولا يعتبرها سببا يدعو إلى القلق في المرحلة الراهنة.

ونقلت إيفا فيشنفسكايا عن أندريه كوليسنيك -عضو لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي في حديث لموقع "لينتا.رو" الروسي- تأكيده صحة المعلومات المتعلقة بمرافقة قوافل حماية لناقلات النفط الروسية في بحر البلطيق.

وأوضح أن هذه الإجراءات مطبقة منذ يونيو/حزيران، بهدف منع أي هجمات محتملة من قِبَل مجموعات تخريبية.

هجمات أوكرانية

وأضاف كوليسنيك أن روسيا عززت مؤخرا مراقبتها العسكرية في بحر البلطيق، وأن السفن الحربية الروسية ترافق مسار الناقلات بشكل شبه دائم.

كما أشار إلى أنه في حال وقوع أي طارئ، يمكن تعزيز الحماية بسفن من أساطيل أخرى، إلى جانب طائرات على أهبة الاستعداد.

وذكرت الكاتبة أنه في الشهر الماضي، شنت القوات الأوكرانية هجمات على ناقلتين مبحرتين تحت علم غامبيا، هما "كايروس" و"فيرات"، قبالة السواحل التركية في البحر الأسود، اللتان كانتا في طريقهما إلى نوفوروسيسك.

وكشفت وسائل الإعلام أن السفينتين تُعدان جزءا من أسطول الظل الروسي.

وفي وقت لاحق، شنت كييف هجوما آخر على ناقلة "ميدفولغا 2" وهي سفينة روسية تنقل زيت دوار الشمس من روسيا إلى جورجيا.