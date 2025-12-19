خبير عسكري: منظومة دفاعية أميركية لتايوان لجعل الغزو الصيني مكلفا

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني إن صفقة الأسلحة الأميركية الأخيرة لتايوان تمثل منظومة دفاعية متكاملة تعتمد على إستراتيجية الحرب غير التقليدية بهدف تحويل مضيق تايوان إلى حاجز منيع أمام أي محاولة صينية للعبور نحو الجزيرة.

وأضاف جوني -خلال فقرة التحليل العسكري على قناة الجزيرة- أن هذه المنظومة منسقة ومبنية وفقا لطبيعة المنطقة وتوازن القوى بين تايوان والصين، وتركز بشكل أساسي على منطقة القتال المرتقبة في مضيق تايوان الذي يمثل مركز الاشتباك المحتمل.

وتضم الصفقة صواريخ مخصصة لاستهداف الموانئ والمواقع الصينية على الساحل لمنع تجمع القوى الصينية المعدة للعبور عبر المضيق.

وتتضمن أيضا مسيّرات مخصصة لاستهداف السفن البحرية الصينية أثناء عبورها، مع دور أساسي في الاستعلام والاستطلاع المبكر لأي تحرك صيني محتمل.

وعلى صعيد المنظومة القيادية، أشار الخبير العسكري إلى أن الصفقة تتضمن منظومة معنية بالاستطلاع المبكر ومدفعية مخصصة لقصف القوات الصينية أثناء إنزالها على السواحل التايوانية.

الأهداف الإستراتيجية

وفي إطار الأهداف الإستراتيجية، أكد جوني أن الغاية ليست منع القوات الصينية من الوصول إلى تايوان، إنما جعل هذا الاجتياز مكلفا للغاية، ومنع الاستقرار على الجزيرة حتى لو تم الاحتلال.

ورسم الخبير العسكري مقارنة بين النموذج الأوكراني والحالة التايوانية، مشيرا إلى أوجه شبه كثيرة بين المنطقتين من الناحية الجيوسياسية.

وأوضح أن تايوان تعد واحدة من سلسلة الجزر الأولى التي تضم أيضا اليابان والفلبين، وهي السلسلة المعروفة بقدرتها على احتواء الصين منذ أيام الحرب الباردة.

وعلى المستوى الإستراتيجي، شدد العميد حسن جوني على أن هذه المنطقة تشكل ساحة صراع عالمي يتعلق بالنظام الدولي، حيث تسعى الولايات المتحدة لاحتواء الصين من خلال السيطرة على هذا المضيق الإستراتيجي الحيوي.

إعلان

وأعلنت واشنطن الأربعاء عن صفقة أسلحة ضخمة لتايوان تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، تشمل أنظمة صاروخية متقدمة وطائرات مسيّرة ومدافع ثقيلة، في خطوة من شأنها أن تثير غضب الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وبحسب ما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن حزمة المبيعات تضم 8 اتفاقيات رئيسة، تشمل 82 منظومة من راجمات الصواريخ العالية الحركة "هيمارس"، و420 نظاما صاروخيا تكتيكيا من طراز "أتاكمز" بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، وهي أنظمة مماثلة لتلك التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا خلال الحرب المستمرة مع روسيا.