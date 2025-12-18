سياسة|الكونغو (زائير)

كيف عاد مؤسس بلاك ووتر إريك برنس للواجهة بالكونغو الديمقراطية؟

Erik Prince, founder of Blackwater, attends a police and military presentation, in Guayaquil, Ecuador April 5, 2025. REUTERS/Santiago Arcos
إريك برنس، مؤسس شركة بلاك ووتر، يحضر عرضا عسكريا بالإكوادور، في 5 أبريل/ نيسان 2025. (رويترز)
Published On 18/12/2025
آخر تحديث: 18:20 (توقيت مكة)

بعد 15 عاما من سقوطه المدوي، يعود إريك برنس، مؤسس شركة الأمن الخاصة بلاك ووتر، إلى المشهد عبر عقود جديدة في الكونغو الديمقراطية.

UVIRA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - DECEMBER 15: Members of the Rwanda-backed M23 rebel group inspect weapons surrender by Wazalendo militants on December 15, 2025 in Uvira, Democratic Republic of Congo. Fifty-two members from the coalition of Congolese and Burundian militias known as the Wazalendo joined M23 following the rebels' capture of the South Kivu city on December 10. Human Rights Watch has reported abuses perpetrated against civilians by fighters from both sides of the conflict during the offensive on Uvira, and has called for the safe passage and humanitarian assistance for those caught up in the fighting. (Photo by Daniel Buuma/Getty Images)
جنود من متمردي إم 23 يجمعون السلاح من قوات حكومية مستسلمة في شرق الكونغو (غيتي إيميجز)

الرجل الذي ارتبط اسمه بخصخصة "الحرب على الإرهاب" في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش، وجد لنفسه منفذا جديدا في قلب أفريقيا، حيث المعادن الإستراتيجية التي يتنافس عليها الأميركيون والصينيون كما تقول أفريكا ريبورت.

برنس لم يختفِ قط، بل ظلّ يتنقّل بين المدن والبلدان المضطربة، باحثا عن فرص في مناطق محفوفة بالمخاطر.

مسار رجل يهوى المغامرة

غادر برنس الولايات المتحدة عام 2010 بعد أن باع بلاك ووتر إثر فضيحة ساحة النسور في بغداد عام 2007، حيث قتل عناصر شركته 17 مدنيا عراقيا.

Burundian citizens who work in Uvira, Democratic Republic of the Congo, and could not cross back into their home country due to fighting, cross the border into Burundi, Sunday, Dec. 14, 2025. (AP Photo/Moses Sawasawa)
مواطنون بورونديون يغادرون مدينة أوفيرا بجمهورية الكونغو بعد سيطرة حركة إم 23 عليها الأحد الماضي (أسوشيتد برس)

ورغم أن تلك الحادثة أنهت "أقوى جيش خاص في العالم"، فإن برنس لم يتقاعد. أطلق برامج لمكافحة القرصنة في الصومال، ثم حاول الاستثمار في النحاس عبر شركته خدمات الحدود الأمامية المدرجة في بورصة هونغ كونغ.

ورغم أن التجربة لم تحقق نجاحا كبيرا، فقد أبقى على وجوده في الكونغو إلى جانب شركات صينية في إقليم كاتانغا.

حسب أفريكا ريبورت، برنس كان يرى نفسه "لوجستيا بارعا" أكثر من كونه مستثمرا تقليديا، ويعتبر أن مستقبل السيارات الكهربائية يجعل من الكونغو مركزا عالميا للثروات.

الضرائب على التعدين: سيادة أم خصخصة؟

في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد مفاوضات استمرت عامين، وقّع برنس عقدا مع وزارة المالية الكونغولية لإنشاء "فرقة" لجمع الضرائب من شركات التعدين.

Sunrise over the hills of Kinyatsi, in the village of Mushaki, Masisi territory, eastern Democratic Republic of Congo, on November 12, 2025.
تلال كينياتسي في قرية مشاكي إقليم ماسيسي بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (الفرنسية)

المشروع، الذي قد يمتد إلى النفط والغاز والأخشاب، يُقدَّم باعتباره وسيلة لتعزيز سيادة الدولة. لكن في الواقع، يثير تساؤلات حول مدى اعتماد الكونغو على شركات خاصة لإدارة مواردها.

وفقا لأفريكا ريبورت، فإن التقديرات تشير إلى أن عشرات المليارات من العائدات الضريبية تضيع بسبب التلاعب في السجلات، وهو ما يمنح برنس فرصة لتسويق نفسه كمنقذ مالي للدولة.

البعد الأمني: من الضرائب إلى الطائرات

مع انهيار الجيش الكونغولي أمام هجمات حركة إم 23 في 2025، برزت إمكانية أن يتوسع عقد برنس ليشمل الدعم اللوجستي والأمني.

مصادر تحدثت لأفريكا ريبورت عن اهتمامه بسوق صيانة الطائرات العسكرية، وعن اتصالاته مع هيئة الأركان وحتى مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

FILE PHOTO: A labourer carries a shovel as he walks at the Rubaya coltan mine, in the town of Rubaya, which is controlled by M23 rebels, in the eastern Democratic Republic of Congo March 24, 2025. REUTERS/Zohra Bensemra/File Photo
عمال في منجم الكولتان بمدينة روابايا التي يسيطر عليها متمردو حركة إم 23 بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)

كما أن وجود مرتزقة من جنسيات مختلفة في شرق الكونغو يفتح الباب أمام برنس ليكون جزءا من شبكة معقدة من الفاعلين الدوليين.

تقاطع مع صفقة ترامب

في 4 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا، إلى جانب "شراكة إستراتيجية" مع كينشاسا تتيح للشركات الأميركية الوصول إلى امتيازات التعدين.

في هذا السياق، يُنظر إلى برنس كلاعب غير مباشر لكنه بارز في ربط الكونغو بالقطاع الخاص الأميركي وفقا لأفريكا ريبورت.

مستشارو ترامب ينفون وجود علاقة رسمية بين مشروع برنس والسياسة الأميركية، لكن الأخير نفسه يقول "أعرف بعض الناس في الإدارة، وسينصتون إليّ إذا أحدثت ضجيجا كافيا".

قراءة أوسع في شخصية برنس

إريك برنس ليس مجرد رجل أعمال يبحث عن عقود، هو تجسيد لمرحلة جديدة من الخصخصة في النزاعات الدولية.

تصميم خاص - خريطة مدينة بوكافو - الكونغو الديمقراطية
خريطة الكونغو الديمقراطية (الجزيرة)

من العراق إلى الصومال إلى كينشاسا، ظلّ يقدّم نفسه كـ"مقاول أمني" قادر على سدّ فراغات الدول الضعيفة.

الكونغو الديمقراطية، بثرواتها المعدنية الهائلة، تمثل بالنسبة له فرصة لإعادة التموضع في قلب التنافس الأميركي الصيني كما تقول أفريكا ريبورت.

مشروعه الضريبي قد يكون مجرد بوابة نحو أدوار أمنية أوسع، وربما نحو إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في أفريقيا.

المصدر: أفريكا ريبورت

