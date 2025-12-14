نيوزويك: اليابان تكشف عن سلاح ليزر سيغير قواعد الحرب

كشفت مجلة نيوزويك الأميركية أن وكالة دفاع يابانية أكدت لها أن نظام ليزر عالي الطاقة قادرا على إسقاط المسيّرات، يجري تركيبه على متن سفينة حربية استعدادا لإجراء تجارب مستقبلية في البحر.

وقالت المجلة إن الليزر يعتبر سلاحا يستخدم الطاقة بدلا من القذائف أو الصواريخ لضرب الأهداف، مما يجعله أقل تكلفة، ويمنحه قدرة إطلاق نار غير محدودة عمليا.

وتابعت أن هذا السلاح يمكن أن يكون فعالا في الدفاع عن السفن.

مواجهة الصين

وتابعت المجلة أن تطوير هذا السلاح وأسلحة أخرى "مغيرة لقواعد اللعبة" يأتي في الوقت الذي تواجه فيه اليابان القوة العسكرية الصينية المتنامية.

وقد تدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد مؤخرا بعد تصريحات طوكيو حول تدخل عسكري محتمل في حال فرضت الصين حصارا على تايوان.

وذكرت المجلة أن صورا تم تداولها على منصة "إكس" في 3 ديسمبر/كانون الأول الحالي أظهرت نموذجا أوليا لسلاح ليزر مثبت على السفينة التجريبية (جيه إس أسوكا) التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.

وقالت وكالة "ألطا"، التابعة لوزارة الدفاع، في بيان للمجلة إن نظام الليزر عالي الطاقة من فئة 100 كيلوواط، الذي لا يزال قيد البحث، يجري تطويره لتركيبه على متن السفينة "أسوكا" لإجراء تجارب إضاءة مستقبلية في البحر.

من بين مشاكل أنظمة الليزر أنها قادرة على الاشتباك مع هدف واحد فقط في كل مرة، وتطلّبها البقاء مركزة على الهدف لفترة ممتدة.

ووفقا لوثيقة صادرة عن الوكالة، خضع نظام الليزر بالفعل لتجارب برية أثبتت قدرته على إشعال قذيفة هاون وإسقاط طائرة مسيّرة صغيرة.

في غضون ذلك، نشرت البحرية الأميركية المدمرة "يو إس إس بريبل" المزودة بأسلحة ليزر، في اليابان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وتحمل السفينة السلاح الذي يحمل اسم (هيليوس) ويعمل بقدرة 60 كيلوواط، ويمكنه مواجهة الزوارق الهجومية السريعة والمسيّرات.

