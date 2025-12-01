عمروف.. تتاري مسلم يقود وفد المفاوضات الأوكراني

في خضم التصعيد السياسي والميداني الذي يرافق المفاوضات الأوكرانية الأميركية حول خطة السلام المقترحة، برز اسم رستم عمروف أمين المجلس الوطني للأمن والدفاع، بوصفه الواجهة الجديدة لجهود الدبلوماسية في كييف.

وقد تولى عمروف رئاسة الوفد الأوكراني إلى المباحثات في فلوريدا بعد إقالة أندري يرماك إثر فضيحة فساد أربكت موقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وأضعفت موقفه التفاوضي، وتأتي هذه التغييرات بينما تتعرض أوكرانيا لضغط أميركي متزايد للقبول بتنازلات إقليمية، في ظل نقص السلاح والمال وتصاعد الهجمات الروسية.

وعلى المستوى الميداني والسياسي، تتعامل كييف مع مبادرة أميركية معدلة تشمل نحو 19 بندا، بعد حذف بعض النقاط الخلافية وتأجيل أخرى إلى تفاوض مباشر بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبينما تصف كييف المباحثات الأخيرة بأنها "بناءة"، لا تزال الضمانات الأمنية محورا عالقا، في وقت تواصل فيه روسيا توجيه ضربات ليلية لأهداف بأوكرانيا، وتستعد واشنطن لتقييم جولة جديدة من الوساطة عبر مبعوثها ستيف ويتكوف، الذي يُتوقع أن يعود قريبا إلى موسكو لمحاولة تضييق فجوات المواقف.

خلفية دينية وسياسية

ينحدر روستم عمروف من تتار القرم، وهو مسلم ممارس لتعالميه الدينية ويرتبط بعلاقة وثيقة مع الزعيم التاريخي لتتار القرم مصطفى جميلوف، وقد جعلته خلفيته القومية والدينية صوتا ثابتا في الدفاع عن حقوق التتار وقضية تحرير القرم منذ أن ضمتها روسيا عام 2014.

ودخل البرلمان عام 2019 ضمن حزب هولوس الإصلاحي، قبل أن يتولى وزارة الدفاع بين 2023 و2025، حيث اكتسب خبرة واسعة في التفاوض حول إمدادات الأسلحة مع الدول الغربية، كما لعب دورا محوريا في اتفاق الحبوب الذي رعته تركيا عام 2022، مما منحه سمعة مفاوض هادئ وفعال يتقن الإنجليزية والتركية، ويعرف جيدا كيف يُوازن بين الضغوط الدولية وحاجات أوكرانيا الأمنية.

إعلان

إنها مسؤولية جسيمة -وفقا لتقرير بصحيفة لاكروا- لا سيما في ظل فترة حرجة تمر بها أوكرانيا، إذ تتعرض البلاد لضغوط شديدة من الولايات المتحدة لتقديم تنازلات عن أراض تحتلها روسيا.

وبين الضغوط الأميركية، وتصلب الموقف الروسي، وتبدل التوازنات داخل القيادة الأوكرانية، يحاول زيلينسكي الحفاظ على شرعيته الداخلية والدولية عبر مسار دبلوماسي نشط، كان آخره وصوله إلى باريس للتشاور مع الجانب الأوروبي.

وتعليقا على ما تمر به أوكرانيا من قضايا فساد، نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قوله في مقابلة مع صحيفة لاتريبيون -أمس الأحد- إنه "تجب معالجة قضايا الفساد من قِبل المؤسسات المختصة"، مضيفا أن زيلينسكي له "كل الشرعية في قيادة أوكرانيا نحو السلام".

وبينما تتواصل الهجمات الجوية الروسية وترد كييف بضربات على البنية النفطية الروسية، يبقى نجاح أي اتفاق مرهونا بقدرة عمروف على انتزاع ضمانات أمنية تُقنع الأوكرانيين بقبول وقف إطلاق النار، وباستعداد واشنطن للذهاب إلى أبعد من التصريحات "البناءة" نحو التزامات ملموسة، وفقا لصحيفة لاكروا.