صحافة عالمية: قلق إسرائيلي من تسرّع أميركي بخطة غزة

تناولت صحف عالمية تطورات الأوضاع في غزة والسودان وأوكرانيا، مسلّطةً الضوء على المخاوف الإسرائيلية من الخطة الأميركية للسلام، وأزمات الرئيس فولوديمير زيلينسكي المتشعّبة، فضلاً عن تداعيات التراجع الأميركي على تايوان.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن تصاعد الهواجس في إسرائيل من سعي واشنطن للمضي سريعاً نحو المرحلة الثانية من خطتها للسلام في غزة، التي تبدأ بعد تسلّم جثة آخر الأسرى القتلى.

وتشمل الخطة المقترحة انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية وبدء الإعمار تحت إشراف قوة دولية لنزع السلاح، رغم غياب أي التزامات دولية فعلية للمشاركة.

وتشير تقديرات القيادة الأمنية الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة تتقدم بخطوات لا تراعي الواقع الميداني، مؤكدةً أن تفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مهمة إسرائيلية بحتة.

وفي سياق متصل، رأى مقال في صحيفة "هآرتس" أن أسئلة كثيرة حول مستقبل غزة تظل دون إجابة حتى بعد وقف إطلاق النار واستمرار ارتفاع حصيلة القتلى.

ويضطر الفلسطينيون للتعايش مع منظومة صحية منهارة ونقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية والمأوى.

وأشار المقال إلى أن التطورات الميدانية توحي بأن عملية إعادة الإعمار لن تبدأ قريباً، محذراً من أنه في غياب أفق سياسي واضح فإن التضحيات التي قدمها فلسطينيو غزة لن يكون لها أي اعتبار.

العدالة الدولية

وعلى صعيد العدالة الدولية، نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية مقابلة مع أستاذ القانون الدولي العام أوليفييه دو فرو فيل، أوضح فيها أن المحاكم الدولية لم تشهد من قبل هذا العدد من الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو مذكرات توقيف بحق مسؤولين على رأس مناصبهم.

وأبرز الأكاديمي الفرنسي أن أكثر ما يعرقل سير قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب هو ازدواجية المعايير في سياسات الدول المؤثرة، مستشهداً بما يحصل في غزة والسودان.

ومن جهة أخرى، تناول مقال في موقع "ذا هيل" الأميركي مساعي الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في السودان، مشيراً إلى أنها تواجه تشكيكاً واسعاً بسبب ما وصفه الخبراء بالدبلوماسية السطحية وغياب رؤية جادة.

وسلّط المقال الضوء على فشل الجهود الأميركية الأخيرة في دفع الأطراف نحو التهدئة، مؤكداً أنه في ظل غياب ضغط حقيقي لا يرى طرفا الصراع سبباً لوقف القتال.

وعلى المستوى الأوروبي، كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الرئيس الأوكراني يمر بمرحلة شديدة التعقيد تتلاقى فيها أزمات متعددة في وقت واحد، بعد استقالة أقرب مساعديه واتهامات فساد طالت مسؤولين.

وفي إطار التداعيات الدولية، ربط مقال للكاتب سايمون تيسدال في صحيفة "الغارديان" بين تعاطي الإدارة الأميركية مع حرب أوكرانيا وبروز نبرة صينية أكثر جرأة تجاه تايوان.

ولفت إلى أن ما يُفهم تراجعاً للدعم الأميركي قد يعزز الشعور في تايوان بأن الاستسلام سيكون مصيراً محتوماً في ظل الضغط الصيني المتزايد.