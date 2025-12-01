روتو في واشنطن لدعم اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا

يستعد الرئيس الكيني وليام روتو للتوجه إلى العاصمة الأميركية واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، للمشاركة بصفته أحد الضامنين في مراسم توقيع اتفاق السلام بين رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي، والمقرر في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، وفق ما كشفه موقع أفريكا إنتليجنس.

ورغم توتر العلاقات بين الرئيس الكيني وليام روتو ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، فإن دعوة روتو جاءت في إطار مساعٍ إقليمية لإشراك نيروبي كضامن لاتفاق السلام مع حركة "إم 23" المدعومة من رواندا.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الخطوة تستند إلى موقع كينيا التي تتولى حاليًا رئاسة مجموعة شرق أفريقيا، وهي المنظمة التي تضم الكونغو ورواندا، ما يمنحها دورًا محوريًا في متابعة مسار التهدئة.

كما وُجّهت الدعوة إلى الرئيس التوغولي فور غناسينغبي بصفته وسيطا باسم الاتحاد الأفريقي، وإلى الرئيس الأنغولي جواو لورينسو الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.

وفد رفيع المستوى

من المنتظر أن يرافق روتو وفد كبير يضم رئيس الوزراء ووزير الخارجية موساليا مودافادي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

ويشير تقرير أفريكا إنتليجنس إلى أن هذا الحجم من التمثيل يعكس رغبة نيروبي في تعزيز علاقاتها الثنائية بواشنطن بعد سلسلة من الفرص الضائعة، منها إلغاء زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى نيروبي الشهر الماضي، وكذلك إلغاء زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو في أبريل/نيسان الماضي.

ملفات صحية واقتصادية

إلى جانب الملف الأمني، يحمل روتو أجندة اقتصادية وصحية مهمة. فبحسب أفريكا إنتليجنس، ستُطرح عقود شراكة بين شركات أميركية ووزارة الصحة الكينية لتعويض توقف برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي كانت قد خصصت نحو 2.5 مليار دولار بين عامي 2020 و2025، 80% منها لمكافحة أمراض مثل فيروس نقص المناعة والسل.

إعلان

وتشير بعض المصادر إلى أن مذكرة تفاهم قد تتجاوز قيمتها مليار دولار، تشمل تبادل بيانات صحية، وهو ما يثير مخاوف لدى العاملين في القطاع الطبي بشأن حماية المعلومات الشخصية.

سياق إقليمي ودولي

تأتي زيارة روتو في ظل توتر بين واشنطن وعدد من القوى الأفريقية الكبرى، مثل جنوب أفريقيا التي لن تُدعى إلى قمة العشرين المقبلة في فلوريدا، ونيجيريا التي اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب باضطهاد المسيحيين، وهو ما نفاه الرئيس بولا أحمد تينوبو.

كما تتواصل مشاريع التعاون العسكري بين نيروبي وواشنطن، أبرزها تطوير قاعدة "كامب سيمبا" المشتركة في شمال شرقي كينيا.