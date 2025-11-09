صحف عالمية: أمومة من نوع مختلف بغزة وأعنف موسم زيتون بالضفة

تستمر الصحف والمواقع العالمية في الاهتمام بالوضع الإنساني في قطاع غزة، والذي يزداد تدهورا رغم وقف إطلاق النار، وفي تسليط الضوء على اعتداءات المستوطنين اليهود على قاطفي الزيتون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا عن ديانا شمس التي وثقت تجربتها في كتابها "أمومة من نوع مختلف" الذي استلهمته من واقع الحرب في غزة، وكتبته على هاتفها بعد أن دمرت إسرائيل منزلها.

وتصف شمس تحول مفهوم الأمومة لديها من السهر والتعب اليومي إلى الصمود وسط الخوف والقصف والجوع، وتكتب بحسرة عن الفرق بين أم في غزة تقلق على حياة أطفالها وأمهات في دول أخرى يفكرن في المدارس والدرجات التعليمية والأنشطة.

وتقول شمس، التي توثق يومياتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذه المنصات صارت متنفسا وأداة لنقل صوت الأمهات في غزة إلى العالم، رغم أنها تكشف التفاوت المؤلم بين الحياة تحت القصف والحياة الآمنة في أماكن أخرى، كما تشير الغارديان.

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة لوتون السويسرية في مقال تحت عنوان "موسم الزيتون الأعنف في الضفة الغربية"، أن اعتداءات المستوطنين اليهود على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية لم تبلغ هذا المستوى المرتفع طيلة العامين الماضيين، مشيرة إلى أنه نادرا ما شهدت الضفة موسوم جني الزيتون بهذا العنف.

وتضيف الصحيفة أنه كما هي الحال كل عام، ظهرت مجموعة إعلامية على موقع واتساب وتليغرام يوثق من خلالها ناشطون دوليون وصحفيون محليون محاولات المستوطنين منع الفلسطينيين من قطف الزيتون الذي يعرف هناك بالذهب الأخضر، وهو مورد اقتصادي أساسي لسكان الضفة الغربية المحتلة.

غموض

أما صحيفة لوموند الفرنسية، فكتبت عما وصفته بالغموض الذي لا يزال يحيط بالمبادرة الأميركية لإصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يقنن عمل قوة الاستقرار الدولية في غزة، ولفتت إلى أن المبادرة لاقت ترحيبا واضحا على الرغم من أن النص لا يزال غير مكتمل، ما يفسر المشاورات المكثفة في المجلس من أجل التوصل إلى صيغة نهائية.

إعلان

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قوله إن باريس تريد أن تلعب دورا بناء في مشروع القرار، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة مناقشته وإلى ضمان أن يعكس مواقف الدول العربية المجاورة.

وفي الصحف الإسرائيلية، نقلت يديعوت أحرونوت عن ضابط كبير في الاحتياط قوله إن قيادة الجنوب في الجيش الإسرائيلي دخلت حرب غزة بدون خطة عملياتية جاهزة واضطرت إلى وضع خطط جديدة من الصفر خلال الأسابيع الأولى من القتال.

وأشار الضابط في اجتماع مغلق إلى أن سنوات من الإهمال والتقصير تركت القيادة غير مستعدة، مؤكدا أن الخطط الطارئة السابقة لم تكن صالحة عند اندلاع الحرب، ودعا إلى تحقيق شفاف وشامل لاستخلاص الدروس.

وحسب يديعوت أحرونوت، ينتظر أن يكشف تقرير رسمي عن ثغرات كبيرة في عمل الجيش والاستخبارات، إضافة إلى فشل سياسي خلال آخر خلال العقود الماضية.