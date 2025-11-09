أخبار أفريقيا في أسبوع.. جدل انتخابي ومعارض يفرّ على طريقة هوليود

تنوعت أحداث الأسبوع التي تابعتها الجزيرة نت بين تحولات سياسية بارزة في أفريقيا، ومواقف دولية أثارت جدلا واسعا، إلى جانب ملفات اقتصادية تكشف عن هشاشة بعض الاقتصادات أمام ضغوط الديون.

هذه التطورات رسمت صورة متشابكة لعالم يتقاطع فيه الأمن والسياسة والاقتصاد، قبل أن تختتم الرياضة المشهد بأحداث لافتة من أنغولا إلى نيويورك.

الانتخابات والتهديدات الأمنية ترسم المشهد الأفريقي والدولي

تواصلت التفاعلات السياسية على أكثر من جبهة في القارة. فقد دعا الاتحاد الأوروبي سلطات تنزانيا إلى احترام المعايير الديمقراطية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بينما رحّبت نيجيريا بالمساعدات الأميركية في مواجهة التحديات الأمنية، خصوصا ضد الجماعات المسلحة، في محاولة لامتصاص ضغوط الرئيس ترامب الذي زعم وجود إبادة للمسيحيين في هذا البلد.

وفي غينيا، أعلن الجنرال مامادي دومبويا ترشحه رسميا للرئاسة، فاتحا الباب لمرحلة جديدة في المشهد السياسي، رغم تعهده السابق بعدم الترشح وتسليم الحكم للمدنيين.

أما في كوت ديفوار، فقد صادق المجلس الدستوري على فوز الحسن واتارا بالانتخابات، في وقت أعلن فيه الرئيس السابق لوران غباغبو مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، مما يعكس عمق الانقسام السياسي.

وعلى صعيد آخر، تناول تقرير خاص من الكاميرون قصة فرار المعارض عيسى تشيروما بكاري إلى نيجيريا عبر النهر، رغم التشديد الأمني على مكان إقامته، كاشفا عن تعقيدات المشهد السياسي هناك.

بانوراما السياسة الدولية: أصوات مهاجرين وجدل عالمي

على الساحة الدولية، برزت أحداث لافتة من الولايات المتحدة، إذ حقق السياسي المهاجر من أوغندا زهران ممداني فوزا بارزا برئاسة بلدية نيويورك، في خطوة تعكس تصاعد أصوات المهاجرين في السياسة الأميركية.

وفي المقابل، أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا بعد مطالبته بإقصاء جنوب أفريقيا من مجموعة العشرين ومقاطعة قمة جوهانسبرغ بدعوى "إبادة البيض".

كما شهدت واشنطن مباحثات مع باماكو حول تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، في حين تواصلت الانتقادات بشأن آليات الانتخابات في بعض الدول الأفريقية.

اقتصاديا، كشف صندوق النقد الدولي عن وجود ديون غير معلنة بقيمة 7 مليارات دولار تعود إلى عهد الرئيس السنغالي السابق، وهو ما أثار مخاوف بشأن الشفافية والاستقرار المالي الدولي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة.

الرياضة: ختام الأسبوع بأحداث بارزة

رياضيا، تميز المشهد الأسبوعي بأحداث لافتة. ففي أنغولا، دفعت الحكومة 12 مليون يورو لاستضافة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في خطوة أثارت جدلا واسعا.

وفي نيويورك، واصل العداؤون الكينيون هيمنتهم على سباقات الماراثون، مؤكدين تفوق شرق أفريقيا في المسافات الطويلة.

وعلى الصعيد المحلي، أقال الاتحادان التنزاني والزيمبابوي لكرة القدم مدربي المنتخبين بعد نتائج مخيبة في تصفيات كأس العالم، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس أمم أفريقيا في المغرب.